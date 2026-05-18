Comisia de Buget-Finanțe din Camera Deputaților a adoptat luni un amendament esențial propus de Ministerul Finanțelor, care simplifică regulile de utilizare a sistemului RO e-Factura. Noua măsură elimină birocrația pentru persoanele fizice și pentru anumite categorii de contribuabili care ar fi trebuit, teoretic, să aplice sistemul începând cu data de 1 iunie 2026.

Scopul acestor modificări este de a continua digitalizarea și transparența fiscală, dar fără a pune presiune administrativă pe activitățile economice de mică amploare, relatează Agerpres.

Cine ar putea fi exceptat de la utilizarea e-Factura?

Conform amendamentului adoptat în unanimitate de membrii Comisiei, următoarele categorii nu vor mai au obligația de a folosi sistemul:

Persoanele fizice cu venituri din drepturi de autor: Cei care obțin venituri exclusiv din drepturi de proprietate intelectuală nu vor mai fi obligați să folosească platforma.

Persoanele fizice care se identifică prin CNP: Pentru persoanele fizice care nu dețin un cod de identificare fiscală comercial (CUI), utilizarea sistemului devine strict opțională.

Agricultorii persoane fizice (regim special): Aceștia sunt exceptați deoarece folosesc deja carnete de comercializare, documente care asigură deja trasabilitatea produselor și conțin toate informațiile unei facturi.

Institutele și centrele culturale străine: Entitățile care funcționează în România în baza unor acorduri interguvernamentale scapă de această obligație, o măsură luată din cauza dificultăților tehnice generate de lipsa unui cod de identificare fiscală local.

O altă noutate importantă este introducerea opțiunii de radiere din registrele RO e-Factura pentru toți cei care nu mai au obligația legală sau pur și simplu nu mai doresc să utilizeze sistemul.

Ce spune Ministrul Finanțelor

Ministrul Finanțelor a subliniat că această decizie corectează o problemă reală semnalată de societatea civilă și de diverse categorii profesionale.

„Statul trebuie să fie ferm acolo unde există evaziune, dar rezonabil și predictibil cu oamenii care își declară corect veniturile. Digitalizarea ANAF și modernizarea administrației fiscale rămân priorități clare, însă aceste reforme trebuie să însemne simplificare și mai puțină birocrație, nu obligații disproporționate pentru persoane care nu desfășoară activitate economică în sens comercial”, a declarat ministrul Finanțelor.

Chiar dacă regulile au fost relaxate pentru micii contribuabili, Ministerul Finanțelor precizează că procesul de digitalizare va continua în ritm susținut. Obiectivul pe termen lung rămâne dezvoltarea sistemelor digitale ale ANAF, dar într-un mod adaptat la realitățile economice și sociale din țară.