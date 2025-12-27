Reprezentanții DSM‑Firmenich cred că tehnologia va transforma complet modul în care oamenii consumă zahăr. Industria alimentară se află într-un punct de cotitură, iar îndulcitorii fără zahăr devin tot mai relevanți pentru consumatorii preocupați de sănătate.

Zahăr obținut cu fermentație precisă

Într-un interviu recent, reprezentanți ai companiei dsm‑firmenich au explicat cum tehnologia de fermentație precisă permite crearea unor alternative la zahăr care păstrează gustul dulce autentic, fără a adăuga calorii sau a afecta indicele glicemic, scrie Foodingredientsfirst.

Fermentația precisă folosește microorganisme pentru a produce ingrediente identice cu cele naturale, dar în mod controlat și sustenabil „Această metodă ne permite să creăm molecule care se găsesc în mod natural în zahăr sau alte plante, dar fără efectele nedorite ale caloriilor”, explică echipa dsm‑firmenich. Practic, este posibil să obții același gust dulce, dar cu un impact minim asupra sănătății și mediului.

Avantajele noului „zahăr” pentru cumpărători

Pentru consumatori, avantajul este clar: produse dulci care nu cresc nivelul zahărului din sânge și nu contribuie la excesul caloric. „Ne concentrăm pe păstrarea experienței gustative – oamenii vor să simtă aceeași dulceață ca în produsele tradiționale”, adaugă reprezentanții companiei.

Pe lângă beneficiile pentru sănătate, fermentația precisă este mai prietenoasă cu mediul. Aceasta reduce dependența de culturi agricole intensive, care consumă resurse și pot avea impact asupra biodiversității. Compania vizează extinderea acestui tip de ingrediente în diverse categorii alimentare, de la băuturi și dulciuri până la produse de patiserie și lactate.

Sursă: Mediafax