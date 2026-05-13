Nu ai nevoie de o organizare ca la armată ca să fii eficient. Uneori, câteva obiceiuri mici și inteligente fac mai mult decât orice reguli de rutină zilnică, transmite MEDIAFAX.

Mai multe persoane din categorii sociale diferite au împărtășit trucurile fără de care nu pot trăi. Rezultatul este o listă de nouă „secrete” surprinzător de eficiente, potrivit realsimple.com.

Nu complica lucrurile, varianta simplă e la fel de eficientă

Fosta profesoară Mitzi Campbell are o regulă simplă: audiobook-ul se pune la socoteală ca citit, crockpot-ul se pune la socoteală ca gătit. „A avea grijă de tine nu trebuie să fie complicat”, spune ea. A-ți face viața inutil de grea nu o face mai semnificativă.

Obișnuiește-te cu mese pregătite rapid

Jeannine Rose, fondatoarea Sweet Humble Home, nu gătește totul de la zero. Cumpără pui la rotisor, adaugă câteva garnituri făcute în casă și cina este gata. „Nu există niciun motiv să nu accept puțin ajutor de la magazin”, spune ea.

Nu umbla după lucruri prin casă, pune ce ai nevoie acolo unde ai nevoie

Coach-ul de productivitate Alexis Haselberger nu se bazează pe memorie. Dacă folosești ceva în mai multe locuri, cumpără încă unul. Încărcătoare, medicamente, articole de toaletă, toate sunt plasate acolo unde va fi nevoie de ele. „Pare ridicol până îți dai seama câte probleme elimină”, explică ea.

Rezolvă task-urile simple ăn două minute

Dacă o sarcină durează mai puțin de două minute, fă-o imediat. Nu o nota, nu o amâna. Monisha Longacre, autoarea cărții Practical Productivity, spune că astfel îți eliberezi energia mentală pentru lucruri care contează cu adevărat.

Redu numărul deciziilor

Consultanta Tishayla Williams poartă aproape exclusiv bluze negre în timpul săptămânii. Nu irosește energie gândindu-se ce să îmbrace. Același principiu se aplică meselor, treburilor și e-mailurilor care pot să aștepte.

Stabilește o oră pe săptămână pentru sarcini administrative

Haselberger rezervă în fiecare luni o oră dedicată exclusiv sarcinilor administrative. Programări, formulare, e-mailuri, logistică, toate, o dată pe săptămână. „Celelalte șase zile nu mă mai gândesc la ele”, spune ea.

Spune „da” ofertelor bune, ai timp să înveți ulterior

Managerul de marketing Daria Ershova a semnat un contract de PR fără experiență în domeniu. A învățat pe parcurs. „A fi pregătit este un mit”, spune ea. Trucul funcționează în scenarii fără miză de siguranță, proiecte noi, hobby-uri, călătorii.

Nu te încărca din start cu temeri inutile

Coach-ul de viață Lorena Bernal abordează situațiile dificile ștergând mental tot ce crede că știe despre ele. Rezultatul: mai puțină tensiune, mai multă deschidere. „Când abordezi viața ca și cum ar fi nouă, ea devine mai vie”, spune ea.

Rămâi un copil în minte și suflet

Bernal iese intenționat din rolul de adult. Se joacă, este zgomotoasă, chiar ridicolă. „Am nevoie de asta la fel de mult ca și copiii mei”, recunoaște ea. Câteva minute de joacă autentică reîncarcă energia mai eficient decât orice pauză de cafea.