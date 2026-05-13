Crockpot și pui la rotisor, în top 9 trucuri simple care fac viața de adult mult mai ușoară/ Clasamentul a fost realizat în urma unor studii pe persoane din categorii sociale diferite

13 mai 2026, Articole / Reportaje
Crockpot și pui la rotisor, în top 9 trucuri simple care fac viața de adult mult mai ușoară/ Clasamentul a fost realizat în urma unor studii pe persoane din categorii sociale diferite
Foto: Pexels.com
Adaugă G4Food ca sursă preferată în Google Adaugă G4Food ca sursă preferată în Google
Cuprins
  1. Nu complica lucrurile, varianta simplă e la fel de eficientă
  2. Obișnuiește-te cu mese pregătite rapid
  3. Nu umbla după lucruri prin casă, pune ce ai nevoie acolo unde ai nevoie
  4. Rezolvă task-urile simple ăn două minute
  5. Redu numărul deciziilor
  6. Stabilește o oră pe săptămână pentru sarcini administrative
  7. Spune „da” ofertelor bune, ai timp să înveți ulterior
  8. Nu te încărca din start cu temeri inutile
  9. Rămâi un copil în minte și suflet

Nu ai nevoie de o organizare ca la armată ca să fii eficient. Uneori, câteva obiceiuri mici și inteligente fac mai mult decât orice reguli de rutină zilnică, transmite MEDIAFAX.

Mai multe persoane din categorii sociale diferite au împărtășit trucurile fără de care nu pot trăi. Rezultatul este o listă de nouă „secrete” surprinzător de eficiente, potrivit realsimple.com.

Nu complica lucrurile, varianta simplă e la fel de eficientă

Fosta profesoară Mitzi Campbell are o regulă simplă: audiobook-ul se pune la socoteală ca citit, crockpot-ul se pune la socoteală ca gătit. „A avea grijă de tine nu trebuie să fie complicat”, spune ea. A-ți face viața inutil de grea nu o face mai semnificativă.

Obișnuiește-te cu mese pregătite rapid

Jeannine Rose, fondatoarea Sweet Humble Home, nu gătește totul de la zero. Cumpără pui la rotisor, adaugă câteva garnituri făcute în casă și cina este gata. „Nu există niciun motiv să nu accept puțin ajutor de la magazin”, spune ea.

Nu umbla după lucruri prin casă, pune ce ai nevoie acolo unde ai nevoie

Coach-ul de productivitate Alexis Haselberger nu se bazează pe memorie. Dacă folosești ceva în mai multe locuri, cumpără încă unul. Încărcătoare, medicamente, articole de toaletă, toate sunt plasate acolo unde va fi nevoie de ele. „Pare ridicol până îți dai seama câte probleme elimină”, explică ea.

- articolul continuă mai jos -

Rezolvă task-urile simple ăn două minute

Dacă o sarcină durează mai puțin de două minute, fă-o imediat. Nu o nota, nu o amâna. Monisha Longacre, autoarea cărții Practical Productivity, spune că astfel îți eliberezi energia mentală pentru lucruri care contează cu adevărat.

Redu numărul deciziilor

Consultanta Tishayla Williams poartă aproape exclusiv bluze negre în timpul săptămânii. Nu irosește energie gândindu-se ce să îmbrace. Același principiu se aplică meselor, treburilor și e-mailurilor care pot să aștepte.

Stabilește o oră pe săptămână pentru sarcini administrative

Haselberger rezervă în fiecare luni o oră dedicată exclusiv sarcinilor administrative. Programări, formulare, e-mailuri, logistică, toate, o dată pe săptămână. „Celelalte șase zile nu mă mai gândesc la ele”, spune ea.

Spune „da” ofertelor bune, ai timp să înveți ulterior

Managerul de marketing Daria Ershova a semnat un contract de PR fără experiență în domeniu. A învățat pe parcurs. „A fi pregătit este un mit”, spune ea. Trucul funcționează în scenarii fără miză de siguranță, proiecte noi, hobby-uri, călătorii.

Nu te încărca din start cu temeri inutile

Coach-ul de viață Lorena Bernal abordează situațiile dificile ștergând mental tot ce crede că știe despre ele. Rezultatul: mai puțină tensiune, mai multă deschidere. „Când abordezi viața ca și cum ar fi nouă, ea devine mai vie”, spune ea.

Rămâi un copil în minte și suflet

Bernal iese intenționat din rolul de adult. Se joacă, este zgomotoasă, chiar ridicolă. „Am nevoie de asta la fel de mult ca și copiii mei”, recunoaște ea. Câteva minute de joacă autentică reîncarcă energia mai eficient decât orice pauză de cafea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
12 mai
UE actualizează lista țărilor terțe autorizate să exporte produse animale / Noi reguli privind utilizarea antimicrobienelor
UE actualizează lista țărilor terțe autorizate să exporte produse animale / Noi reguli privind utilizarea antimicrobienelor
Articole / Reportaje
12 mai
Happy Gluten Free revine la București cu cea de-a VII-a ediție / Cel mai mare târg din România dedicat persoanelor cu boală celiacă are loc pe 17 mai
Happy Gluten Free revine la București cu cea de-a VII-a ediție / Cel mai mare târg din România dedicat persoanelor cu boală celiacă are loc pe 17 mai
Articole / Reportaje
12 mai
Folie alimentară sau folie de aluminiu? Un expert în siguranță alimentară explică ce variantă este mai potrivită pentru resturile de mâncare
Folie alimentară sau folie de aluminiu? Un expert în siguranță alimentară explică ce variantă este mai potrivită pentru resturile de mâncare
Articole / Reportaje
12 mai
Copiii britanici cresc mai înalți din cauza obezității / Europa se confruntă cu o criză tot mai gravă a kilogramelor în plus
Copiii britanici cresc mai înalți din cauza obezității / Europa se confruntă cu o criză tot mai gravă a kilogramelor în plus
Articole / Reportaje
12 mai
VIDEO FOTO | Rețetele Juanitei | Supă miso cu carne de porc/ Gustul umami pe care îl poți prepara acasă cu ingrediente de la supermarket
VIDEO FOTO | Rețetele Juanitei | Supă miso cu carne de porc/ Gustul umami pe care îl poți prepara acasă cu ingrediente de la supermarket