Puține ingrediente sunt atât de prezente în alimentația zilnică precum sarea. Este folosită aproape automat, fără prea multe întrebări. În spatele acestui gest banal se află însă o poveste medicală și socială importantă.

Un material publicat de RADOR readuce în atenție rolul sării iodate, adesea confundată greșit cu „sare ionizată”, un termen impropriu folosit frecvent în spațiul public. Specialiștii atrag atenția că iodarea sării reprezintă una dintre cele mai eficiente măsuri de sănătate publică din ultimul secol.

De ce organismul are nevoie de iod

Iodul este un micronutrient esențial. Corpul uman nu îl produce singur, ci trebuie obținut din alimentație. Rolul său principal este susținerea funcției tiroidei, glandă care controlează metabolismul, energia și dezvoltarea sistemului nervos. Fără suficient iod, organismul începe să funcționeze defectuos. Apar dezechilibre hormonale, oboseală și tulburări metabolice. În cazurile severe, deficitul poate duce la gușă sau hipotiroidism.

Pentru copii și femeile însărcinate, miza este și mai mare. Lipsa iodului poate afecta dezvoltarea neurologică a fătului și poate influența capacitatea cognitivă a copilului.

În trecut, deficitul de iod era o problemă larg răspândită, mai ales în zonele montane și în regiunile aflate departe de mare. Soluția a venit simplu: fortificarea sării. Motivul a fost unul pragmatic, pentru că sarea este consumată constant și în cantități relativ predictibile. Astfel, introducerea iodului în sare a devenit un instrument eficient pentru combaterea carențelor nutriționale la scară largă.

Multe state au introdus politici publice obligatorii privind iodarea sării. Rezultatele au fost vizibile în doar câțiva ani. Incidența gușei și a altor afecțiuni asociate a scăzut semnificativ.

Confuzia dintre „iodată” și „ionizată”

Una dintre cele mai răspândite confuzii este legată de terminologie. Mulți consumatori folosesc expresia „sare ionizată”, deși termenul corect este „sare iodată”. Diferența nu este doar semantică. Sarea iodată este sare obișnuită în care a fost adăugat iod. Conceptul de „ionizare” are alte sensuri în chimie și fizică și nu descrie procesul alimentar de fortificare.

Această confuzie a alimentat, în timp, suspiciuni și teorii nefondate despre efectele produsului asupra sănătății. Specialiștii spun clar că sarea iodată este sigură atunci când este consumată în limite normale.

Când poate deveni sarea o problemă

Beneficiile iodului nu schimbă realitatea unui fapt simplu: excesul de sare rămâne periculos. Organizațiile internaționale recomandă limitarea consumului zilnic de sare pentru reducerea riscului cardiovascular. Hipertensiunea arterială, bolile cardiace și accidentele vasculare sunt asociate cu un aport prea mare de sodiu. Așadar, mesajul specialiștilor este echilibrat: consumați sare, dar cu măsură, iar dacă o faceți, alegeți varianta iodată. Problema nu este iodul. Problema este excesul.

Istoria sării iodate este una dintre marile victorii tăcute ale medicinei preventive. Nu are spectacolul unui tratament revoluționar și nici aura unei descoperiri spectaculoase, dar a prevenit milioane de cazuri de boală. Într-o perioadă în care informația circulă rapid și confuzia este frecventă, diferența dintre mit și realitate devine esențială. Sarea iodată nu este un experiment. Este rezultatul unei decizii de sănătate publică bazate pe dovezi. Iar în multe bucătării, acest detaliu aparent banal continuă să facă diferența între prevenție și risc.