Expertul în inflamație Aroa Olivares explică într-un podcast care este postura corectă pe care trebuie să o adoptăm atunci când mâncăm, relatează ABC.

Alimentația corectă este esențială pentru sănătate, însă la fel de importantă ca echilibrul nutrițional este și poziția corpului în timpul mesei. A mânca nu înseamnă doar a înghiți, ci a permite organismului să realizeze procesul de digestie fără ca funcționarea sa să fie afectată.

Aroa Olivares, kinetoterapeut expert în sănătate digestivă și CEO al Clinicii FIMED, a discutat în cadrul podcastului „Fit Generation Nutrición” despre obiceiurile și exercițiile necesare pentru a reduce inflamația abdominală.

Postura ideală pentru o digestie ușoară

Olivares subliniază că, pentru ca intestinele să lucreze eficient, acestea nu trebuie să fie supuse presiunii. Recomandările sale includ:

Evitarea meselor joase: Mâncatul la o masă de înălțime mică forțează corpul să se aplece, comprimând zona abdominală.

Corectarea posturii „închise”: Orele petrecute la calculator sau stând aplecați în față duc la o închidere costală care dăunează persoanelor care suferă de distensie abdominală sau digestie lentă.

Haine lejere: Expertul recomandă pacienților să își descheie nasturii sau orice articol de îmbrăcăminte care strânge talia în timpul mesei: „Le spun pacientelor: nasturele desfăcut și sutienul jos”.

Impactul compresiei asupra corpului feminin

O atenție deosebită este acordată utilizării sutienelor prea strâmte, care pot fi purtate chiar și peste 10 ore pe zi. Olivares explică faptul că această compresie constantă asupra coastelor pune presiune pe diafragmă, îngreunând procesele naturale ale corpului.

„Trebuie să lăsăm spațiu corpului pentru a face bine digestia. Dacă nu există nimic care să îl deranjeze, cu atât mai bine”, afirmă kinetoterapeutul.

Pentru a evita senzația de balonare aașadar și pentru a ajuta metabolismul, este esențial să optăm pentru haine care nu ne comprimă și să menținem o postură verticală și relaxată în timpul meselor.