05 mai 2026, Gusturi locale
Peste 80% dintre turiștii care aleg România sunt români, arată datele INS / Cum devine produsul local parte din experiența de vacanță
Turiștii români au generat în 2025 peste 80% din totalul sosirilor în structurile de primire turistică din România, potrivit Institutului Național de Statistică. Datele confirmă rolul dominant al turismului intern și deschid o direcție clară pentru dezvoltarea destinațiilor locale: integrarea produsului local în experiența turistică.

În același timp, interesul pentru consumul local este ridicat. Conform Statista, 79% dintre români preferă produsele locale, un procent peste cel raportat în țări precum Suedia, Italia sau Ungaria. În acest context, organizatorii unor evenimente gastronomice încearcă să lege direct turismul de producătorii locali.

Un astfel de exemplu este evenimentul „Târg Gastronomic Experiențial – Vatră și Ogradă, de la gospodari la gurmanzi”, care va avea loc pe 13 și 14 iunie, la Ferma Dacilor. Peste 80 de producători locali, artizani alimentari, crame și chefi vor participa la un format care propune degustarea, explicarea și asocierea produselor locale cu vinuri și povești din zonă.

Organizatorii văd produsul local ca pe un instrument de diferențiere pentru destinațiile de weekend. „Turistul român nu trebuie privit doar ca un simplu vizitator. El poate deveni cumpărător, ambasador și client recurent, dacă produsul local este integrat într-o experiență memorabilă”, afirmă Raluca Dumitrana, parte din echipa de organizare.

Evenimentul include o zonă dedicată comunităților Slow Food Buzău și Slow Food Prahova, unde producători artizanali vor expune și vor interacționa direct cu publicul. De asemenea, va exista un spațiu pentru degustări de brânzeturi maturate, cu sesiuni susținute de Andreea Popa, alături de consultantul Marian Damu.

Programul include gastronomie live, brutărie artizanală, ateliere pentru copii și adulți, degustări de vinuri din Dealu Mare și activități în aer liber. Organizatorii mizează pe ideea că mâncarea locală poate fixa o destinație în memoria turistului și o poate transforma într-un motiv de revenire.

Prin astfel de inițiative, zona Dealu Mare încearcă să își consolideze poziția nu doar ca regiune viticolă, ci și ca destinație gastronomică de weekend, unde experiența nu se limitează la degustare, ci include întâlnirea directă cu producătorii și înțelegerea produsului.

