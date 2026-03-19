Bucureştenii sunt aşteptaţi la târgul de produse tradiţionale organizat în curtea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), în perioada 19 – 21 martie 2026, unde vor fi prezenţi producători din 17 judeţe, cu fructe şi legume proaspete, lactate şi brânzeturi tradiţionale, carne şi peşte, dar şi produse apicole, transmite Agerpres.

Timp de trei zile, vizitatorii sunt invitaţi să descopere gustul autentic al produselor locale, aduse direct de producători din judeţele Argeş, Botoşani, Braşov, Brăila, Buzău, Caraş-Severin, Cluj, Constanţa, Dâmboviţa, Giurgiu, Gorj, Mureş, Prahova, Sibiu, Suceava, Vâlcea şi Vrancea.

„Cei care îşi doresc să pună pe masă produse româneşti vor găsi la târg o gamă variată de bunătăţi: fructe şi legume proaspete, lactate şi brânzeturi tradiţionale, carne şi preparate din carne, peşte şi produse din peşte, produse apicole, obiecte artizanale din lavandă şi multe alte bunătăţi agroalimentare româneşti”, se arată într-un comunicat al MADR.

Producătorii din judeţul Suceava vor aduce preparate locale realizate cu grijă şi migală: lactate autentice, produse din carne, produse apicole, conserve din legume şi fructe menite să încânte iubitorii de produse tradiţionale precum şi cosmetice şi uleiuri din lavandă.

Şi la această ediţie a târgului, publicul va avea posibilitatea de a achiziţiona produse recunoscute la nivel european pentru calitatea şi autenticitatea lor, susţinând promovarea tradiţiilor româneşti pe plan internaţional. Printre acestea se numără: Magiun de prune Topoloveni – produs cu Indicaţie Geografică Protejată (IGP), judeţul Argeş, Telemea de Sibiu – brânză maturată cu Indicaţie Geografică Protejată (IGP), judeţul Sibiu, şi distilatul Ţuică de prune de Sordony – în curs de recunoaştere, judeţul Vâlcea.

De asemenea, se vor regăsi produse din sistemul agriculturii ecologice din România, precum diferite sortimente de miere şi preparate ale stupului de la Herţa Bio Apicole şi Alecse Valentin, dar şi produse atestate tradiţional, înscrise în Registrul Naţional al Produselor Tradiţionale: produse pescăreşti de la Victoriţa Pescăriţa, prune afumate sau uscate la lojniţă de Vrancea, de la producătorul Ionescu Daniel din comuna Vizantea-Livezi, judeţul Vrancea şi produse lactate şi preparate din carne de la Ferma Istrate din Fundata, judeţul Braşov, dar şi binecunoscutul Cozonac Domnesc, din satul Tocileni, judeţul Botoşani.

„Florile de sezon aduse de producătoarea Anişoara Mitran din judeţul Giurgiu vor înveseli atmosfera târgului, aducând un plus de culoare şi prospeţime”, conform sursei citate.

Evenimentul este organizat de MADR, cu sprijinul Cooperativei Agricole Caprirom Sud Muntenia, şi va avea loc joi, vineri şi sâmbătă, între orele 09:00 şi 19:00.