Dacă iubiți carnea de porc, dar vreți o variație la ceafa românească tradițională cu cartofi, iată o mâncare mexicană cu porc marinat și gătit slow care vi se va topi în gură. Are sosuri, garnituri murate și se poate servi în coji de tacos sau lipii tortilla fie de grâu fie de mălai.

Ingrediente pentru prepararea de tacos cu carne de porc pibil

Pregătirea cărnii

Ceafă de porc: 1,5 kg

Coaste de porc: 500 g

Usturoi: 10 căței

Chimion măcinat: 1 lingură

Oregano uscat: 1,5 linguri

Scorțișoară: 1 baton

Piper negru măcinat: 1 lingură

Ienibahar măcinat: 1 lingură

Cuișoare măcinate: 0,5 lingură

Dafin: 3 frunze

Sare: 15 g

Suc de portocale: 350 ml.

Suc de lămâie: 150 ml.

Pentru sos

Roșii verzi: 60 g (pot fi înlocuite cu gogonele foarte tinere sau omise)

Avocado: o jumătate

Ardei gras verde: un sfert

Ceapă verde: 1 fir

Coriandru proaspăt: 15 frunze

Suc de lime: de la lime stoarse.

Pentru servit și garnitură

Tortillas de porumb: 24 bucăți

Ceapă roșie: 1 bucată (pentru murat)

Suc de lime: 2 fructe (pentru murat)

Sare (pentru murat).

Cum se prepară tacos de pipil

1. Marinarea cărnii

Primul pas este marinarea. Prăjiți ușor condimentele uscate într-o tigaie la foc mic pentru a le intensifica aroma, apoi măcinați-le/mixați-le cu restul ingredientelor până obțineți o pastă omogenă. Într-un bol adânc, puneți carnea și marinada, masând bine bucățile de porc pentru a fi acoperite complet. Acoperiți cu folie transparentă și lăsați la frigider timp de 24 de ore.

2. Gătirea

Preîncălziți cuptorul la 170 ºC. Pregătiți carnea pentru coacere, înfășurând-o împreună cu sosul în folie de aluminiu, asigurându-vă că este sigilată ermetic, astfel încât să nu iasă aburul sau sucurile. Gătiți la cuptor timp de 3 ore și jumătate, până când carnea devine extrem de fragedă. Lăsați-o să se odihnească încă 30 de minute fără să o desfaceți. După repaus, desfaceți folia și începeți să mărunțiți carnea (desfăcută fâșii cu furculița), amestecând-o bine cu toate sucurile lăsate în timpul coacerii.

3. Garnitura și sosul

Ceapa murată: Tăiați ceapa roșie julienne fin, amestecați-o cu sucul de lime și sare. Lăsați-o la marinat în frigider, acoperită, timp de o oră.

Sosul verde: Puneți toate ingredientele pentru sosul verde într-un blender și mixați până la omogenizare. Potriviți de sare.

4. Servirea

Încălziți tortillas într-o tigaie. Dacă sunt prea uscate, pulverizați-le cu puțină apă pentru a le hidrata. Umpleți fiecare taco cu carnea fragedă, adăugați salsa verde și ceapa roșie murată deasupra.

Poftă bună!