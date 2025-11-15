Orez cu lapte există, în varii rețete, cam peste tot, la turci îi spune sutlaç, este cremos și se prepară la cuptor ceea ce îi aduce o crustă frumoasă, rumenită. Am testat rețeta lui Sebi (La Sebi acasă) pe care spune că a învățat-o și a pregătit-o în anii în care lucra ca bucătar în Istanbul. Deci e de la mama ei de acasă, iar Sebi nu uită să menționeze și câteva trucuri pentru ca preparatul să iasă perfect.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Ingrediente pentru a pregăti un sutlaç cremos

Un pahar de orez (spălat bine)

Două pahare de apă

100-150 g zahăr (puteți pune mai mult dacă ăl vreți mai dulce)

Un litru de lapte integral de preferință

3 linguri de amidon de porumb

Un plic de zahăr vanilat

Coajă de lămâie sau portocală (fără partea albă, amăruie)

Un baton de scorțișoară

O lingură de unt (eu am pus ghee)

Un pic de sare.

Preparare

Spălăm orezul în câteva ape apoi îl punem la fiert la foc mic cu două pahare de apă, amestecând din când în când, până când absoarbe toată apa. Eu l-am pus în cooker la programul OREZ, de 12 minute.

După ce orezul a absorbit complet apa și este moale, adăugați laptele încet, amestecând continuu. Păstrați o cană de lapte separat. Lăsați amestecul să fiarbă la foc mediu, amestecând ca să nu se lipească. De asemenea l-am pus la cooker la același indicator, OREZ, adăugând și zahărul, scorțișoara, coaja de lămâie și vanilia.

În timp ce orezul fierbe în lapte (sau se gătește în cooker), pregătiți amidonul de porumb. Dizolvați 3 linguri de amidon în jumătate de pahar din laptele rece păstrat, amestecând bine pentru a evita formarea cocoloașelor și pentru a obține un amestec omogen. Cealaltă jumătate de cană de lapte o încălzim pe aragaz sau la microunde, să fie cald-fierbinte, nu fiert.

Când orezul cu lapte începe să fiarbă, adăugați zahărul (100-150 g) și un plic de zahăr vanilat, aromele. Amestecați bine și lăsați să fiarbă încă 5 minute, având grijă să nu se lipească.

Adăugați amidonul omogenizat în cratița cu orezul și laptele, amestecând continuu pentru a ajuta la îngroșarea desertului și la obținerea unei texturi cremoase. Înainte de a-l turna în orez, puneți jumătatea de cană de lapte cald peste laptele rece cu amidon. Adăugați și o lingură de unt pentru un plus de savoare și o culoare ușor aurie. Dacă îl faceți în cooker adăugați-le fără a mai fierbe ulterior.

În final, preîncălziți cuptorul la 200°C și turnați orezul cu lapte în castrone individuale sau într-unul mare, vase rezistente la căldură, unse cu unt, fără a le umple complet. Așezați castronelele într-o tavă adâncă și turnați apă fierbinte în tavă (ca la crema de zahăr ars), astfel încât vasele să fie pe jumătate scufundate în apă.

Servire

După aproximativ 20-25 de minute în cuptor la bain marie, scoateți castronelele și lăsați-le să se răcească puțin înainte de servire. Crusta aurie de deasupra și aromele puse transformă orezul cu lapte față de cum îl știm noi în România.

Se poate consuma atât cald, cât și rece. După gustul meu rece e mai bun. Puteți presăra deasupra scorțișoară măcinată sau pune miere, dulceață, fistic sau nuci, alune tocate și prăjite.

Trucurile lui Sebi pentru un sutlaç perfect

Amestecați orezul în timpul fierberii în apă și lapte pentru a evita lipirea și afumarea laptelui.

Adăugați un polonic de lapte cald în amestecul de lapte rece cu amidon înainte de a-l turna peste orez. Acest pas ajută la temperarea amestecului și previne „tăierea” acestuia atunci când îl adăugați în orezul fierbinte.

Zahărul vanilat adăugat spre final păstrează mai bine aroma și parfumul delicat de vanilie.

Gătirea orezului în cuptor la bain-marie ajută la obținerea unei texturi uniforme, previne arderea desertului în timpul coacerii și este esențială pentru a obține o crustă corectă.