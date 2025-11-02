Superalimentele toamnei, alimentele care ne oferă energie și întăresc imunitatea / Tania Fântână, nutriționst: Folosind superalimentele de sezon, îți poți menține silueta fără să renunți la gustul autentic al mâncărurilor de toamnă

Știm cu toții cât de important este să mâncăm în funcție de sezonul în care ne aflăm. Nu este vorba doar că așa avem acces la cele mai proaspete alimente, dar și că mâncându-le, ne asigurăm vitaminele și mineralele necesare pentru a fi sănătoși și a face față bine provocărilor vremii de afară.

Toamna este anotimpul abundenței: piețele sunt pline de legume și fructe bogate în vitamine, minerale și antioxidanți. Totuși, este și perioada în care alimentele devin mai „grele”, iar riscul de îngrășare crește, mai ales odată cu scăderea activității fizice.

Soluția? Alegerea superalimentelor de toamnă, care oferă energie, întăresc imunitatea și pot fi integrate ușor într-un regim echilibrat.

Dovleacul

Beneficii: bogat în beta-caroten, fibre și vitamina A.

Efect: susține imunitatea și sănătatea pielii, menține senzația de sațietate.

Cum îl folosim: copt, în supe-cremă, smoothie-uri sau deserturi fără zahăr.

Varză și legumele crucifere

Beneficii: conțin sulforafan – un antioxidant puternic cu efect antiinflamator.

Efect: sprijină detoxifierea și protejează ficatul.

Cum le folosim: salate crude, soteuri rapide sau fermentate (murături naturale). Nu le gătiți timp îndelungat.

Merele și perele

Beneficii: fibre solubile (pectină), vitamina C și antioxidanți.

Efect: reglează digestia și glicemia.

Cum le folosim: crude, coapte, în terciuri sau smoothie-uri. Excelente de pus în rucsac și plecat la o plimbare.

Nucile și semințele

Beneficii: grăsimi sănătoase (omega-3), proteine și minerale.

Efect: mențin sănătatea creierului și a inimii.

Cum le folosim: în salate, gustări sau la micul dejun cu iaurt. Diminuați aportul de zahăr din dietă și mâncați în loc de ciocolată sau deserturi pline de zahăr, un pumn de nuci și semințe.

Rădăcinoasele (morcovi, sfeclă, țelină, păstârnac)

Beneficii: fibre, fier, vitamina K, betaină.

Efect: stimulează circulația, ajută ficatul și îmbunătățesc digestia.

Cum le folosim: coapte, în supe sau chipsuri la cuptor. Sunt delicioase la cuptor pe hârtie de copt cu ierburi aromatice și sare sau parmezan

Cum să nu ne îngrășăm toamna

Toamna, datorită frigului, mai multor zile întunecate, luminii soarelui mai reduse, avem parcă tendința de a caută alinare în mâncare mai mult. Astfel, mulți oameni se îngrașă în acest anotimp.

Cum să faci că totuși să îți menții greutatea?

Porții moderate: farfuria ideală – jumătate legume, un sfert proteine, un sfert carbohidrați complecși.

Mese regulate: 3 mese + 1 gustare ușoară, fără ronțăieli continue.

Gătit simplu: la cuptor, abur sau sote, nu prăjit.

Multe fibre: legume crude, fructe, tărâțe, semințe de in/chia.

Hidratare: 1,5–2 litri de apă/ceaiuri pe zi.

Mișcare zilnică: chiar și 30 min de mers pe jos contează enorm.

Nu exagerați cu cantitățile de fructe de toamna (mai dulci de obicei decât cele de primăvară). O farfurie de struguri cu vârf nu poate fi o alegere sănătoasă la nici o ora din zi, mai ales seară.

5 Rețete sănătoase de toamnă

Supă cremă de dovleac cu ghimbir

Ingrediente (4 porții):

600 g dovleac curățat

1 morcov

1 ceapă mică

1 cm rădăcină de ghimbir

1 lingură ulei de măsline

800 ml supă de legume

sare, piper, semințe de dovleac pentru decorare

Mod de preparare:

Călește ceapă și ghimbirul în ulei 1 minut. Adaugă dovleacul și morcovul, acoperă cu supă de legume. Fierbe 20 min. Pasează, asezonează, servește cu semințe prăjite.

Salată caldă de varză kale, sfeclă și nuci

Ingrediente:

2 sfecle coapte

2 mâini de frunze de kale

1 măr verde

1 lingură ulei de măsline

1 linguriță miere

1 lingură oțet balsamic

30 g nuci crude

Mod de preparare:

Taie sfeclă și mărul cuburi. Amestecă ulei, miere și oțet pentru dressing. Adaugă totul peste kale și presară nucile.

Budincă de ovăz cu mere și scorțișoară

Ingrediente:

100 g fulgi de ovăz

250 ml lapte vegetal

1 măr ras

1 linguriță scorțișoară

1 linguriță miere (opțional)

1 lingură semințe de chia

Mod de preparare:

Fierbe ovăzul în lapte 5–6 min. Adaugă mărul, scorțișoara și semințele. Lasă 10 min la răcit și servește.

Tocăniță de linte cu legume de toamnă

Ingrediente:

200 g linte verde

1 ceapă, 1 morcov, ½ țelină

1 ardei roșu

2 linguri ulei de măsline

1 linguriță boia afumată

800 ml apă sau supă de legume

Mod de preparare:

Călește ceapă, morcovul și țelina în ulei. Adaugă lintea, ardeiul și boiaua. Toarnă lichidul și fierbe 25 min până se îngroașă.

Desert: Dovleac copt cu iaurt și nuci

Ingrediente:

300 g dovleac copt

100 g iaurt grecesc 2%

1 linguriță miere

20 g nuci tocate

scorțișoară

Mod de preparare:

Taie dovleacul bucăți și pune-l într-un bol. Adaugă iaurtul, mierea, scorțișoara și nucile. Servește cald sau rece, este un deșert natural și sățios și foarte prietenos cu digestia ta.

Toamna nu este despre diete restrictive, ci despre alegeri inteligente.

Folosind superalimentele de sezon, bogate în fibre, vitamine și antioxidanți, îți poți menține silueta și întări imunitatea, fără să renunți la gustul autentic al mâncărurilor de toamnă.