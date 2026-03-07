Supă clasică de pui cu tăiței suferă o transformare completă în această rețeta. Inspirația vine din supă tradițională tailandeză cu curry. Rețeta este simplă și ușor de realizat acasă, promite delish.com.
Baza supei este îmbogățită cu lapte de cocos și pastă de curry, care adaugă mai mult gust și savoare. De asemenea, oferă o cremozitate bogată față de supă tradițională pe baza de supă. Este o mâncare confortabilă și caldă, perfectă pentru o vreme încă rece. Oferă același confort ca supa clasică de pui cu tăiței.
Într-un bol mare, combină sosul de pește, sucul de lămâie și pastă de curry. Adaugă pieptul de pui și ai grijă să fie acoperit în sos. Lasă să se marineze la temperatura camerei cel puțin 30 de minute. Pieptul de pui poate fi marinat 12 ore înainte. Acoperă bolul și pune la frigider.
Într-o oală mare la foc mediu, încălzește uleiul. Adaugă ceapă, ardeiul roșu și morcovul. Gătește, amestecând din când în când, până se înmoaie, aproximativ 5-7 minute. Adaugă ardeiul Thai, usturoiul și ghimbirul. Gătește, amestecând, până devine aromatic, aproximativ încă 1 minut. Adaugă pastă de curry și amestecă pentru a acoperi legumele.
Adaugă laptele de cocos, supa de pui, sosul de soia, sosul de pește, coriandrul și piperului cayenne. Adu la fierbere apoi adaugă pieptul de pui în oală. Redu focul la mediu și aduce la o fierbere mică. Acoperă și gătește până când pieptul de pui este gata, ușor de sfâșiat, aproximativ 30 de minute.
Transferă pieptul de pui într-un bol sau farfurie și sfâșie-l în bucăți folosind 2 furculițe.
În supa care fierbe, adaugă tăiței cu ou și gătește, amestecând pentru a preveni lipirea, până devin al dente, aproximativ 8 minute. Adaugă pieptul de pui în oală și condimentează cu sare. Adaugă mai mult sos de soia, dacă este necesar.
Împarte supă în boluri, pune deasupra tăiței galbeni și coriandru. Stropește cu ulei de chili, dacă dorești. Servește cu felii de lămâie pe lângă.
