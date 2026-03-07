Supă clasică de pui cu tăiței suferă o transformare completă în această rețeta. Inspirația vine din supă tradițională tailandeză cu curry. Rețeta este simplă și ușor de realizat acasă, promite delish.com.

Baza supei este îmbogățită cu lapte de cocos și pastă de curry, care adaugă mai mult gust și savoare. De asemenea, oferă o cremozitate bogată față de supă tradițională pe baza de supă. Este o mâncare confortabilă și caldă, perfectă pentru o vreme încă rece. Oferă același confort ca supa clasică de pui cu tăiței.

Ingrediente pentru pui

1 lingură de sos de pește

1 lingură de suc de lămâie proaspătă

1 lingură de pastă de curry roșie

1,5 kg de piept de pui dezosat și fără piele

Ingrediente pentru supă

1 lingură de ulei neutru

1 ceapă roșie medie, tocată fin

1 ardei roșu, curățat, tocată fin

1 morcov mediu, curățat, tocată fin

1 ardei Thai, tăiat felii subțiri

4 căței de usturoi, tocați fin

1 lingură de ghimbir proaspăt, curățat și tocat fin

2 linguri de pastă de curry roșie

2 cutii de 425 ml de lapte de cocos

4 cești de supă de pui cu conținut scăzut de sare

2 linguri de sos de soia cu conținut redus de sare

1 lingură de sos de pește

1 linguriță de coriandru

1/4 linguriță de piper cayenne

170 grame de tăiței cu ou

2 linguri de suc de lămâie proaspătă

Sare de bucătărie

Tăiței galbeni uscați, coriandru proaspăt tocat, ulei de chili și felii de lămâie pentru servire

Cum preparăm puiul

Într-un bol mare, combină sosul de pește, sucul de lămâie și pastă de curry. Adaugă pieptul de pui și ai grijă să fie acoperit în sos. Lasă să se marineze la temperatura camerei cel puțin 30 de minute. Pieptul de pui poate fi marinat 12 ore înainte. Acoperă bolul și pune la frigider.

Cum preparăm supa

Într-o oală mare la foc mediu, încălzește uleiul. Adaugă ceapă, ardeiul roșu și morcovul. Gătește, amestecând din când în când, până se înmoaie, aproximativ 5-7 minute. Adaugă ardeiul Thai, usturoiul și ghimbirul. Gătește, amestecând, până devine aromatic, aproximativ încă 1 minut. Adaugă pastă de curry și amestecă pentru a acoperi legumele.

Adaugă laptele de cocos, supa de pui, sosul de soia, sosul de pește, coriandrul și piperului cayenne. Adu la fierbere apoi adaugă pieptul de pui în oală. Redu focul la mediu și aduce la o fierbere mică. Acoperă și gătește până când pieptul de pui este gata, ușor de sfâșiat, aproximativ 30 de minute.

Transferă pieptul de pui într-un bol sau farfurie și sfâșie-l în bucăți folosind 2 furculițe.

În supa care fierbe, adaugă tăiței cu ou și gătește, amestecând pentru a preveni lipirea, până devin al dente, aproximativ 8 minute. Adaugă pieptul de pui în oală și condimentează cu sare. Adaugă mai mult sos de soia, dacă este necesar.

Împarte supă în boluri, pune deasupra tăiței galbeni și coriandru. Stropește cu ulei de chili, dacă dorești. Servește cu felii de lămâie pe lângă.