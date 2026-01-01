Deși originea ei este disputată – Mexicul, Columbia și California își revendică toate această rețetă – un lucru nu este deloc discutabil. Supa de avocado este extrem de gustoasă, promite delish.com. Situată undeva între prospețimea rece a gazpacho-ului și bogăția savuroasă a guacamole-ului, supa de avocado este la fel de bună servită rece sau la temperatura camerei. În această variantă, supa clasică de pui este înlocuită cu supă de legume, rezultând un preparat vegetarian. Poți opta ușor pentru o variantă complet vegană, folosind un înlocuitor vegetal pentru smântână. Laptele de cocos oferă cea mai cremoasă textură, iar laptele de migdale este o opțiune mai ușoară. Este important ca alternativa aleasă să fie neîndulcită.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Toppingurile sunt, de asemenea, ușor de adaptat. Rețeta propune un strop de sos iute, sare, chipsuri crocante de tortilla și coriandru proaspăt. La fel de potrivite sunt însă boabele proaspete de porumb, cuburile de avocado, creveții poșați, semințele de dovleac prăjite sau orice alt ingredient care îți trece prin minte.

Deși avocado Hass este ușor de găsit și foarte potrivit pentru această rețetă, poți folosi orice varietate bine coaptă. Soiuri precum Bacon, Fuerte sau Zutano funcționează la fel de bine.

Ingrediente

15 ml ulei vegetal

1/2 ceapă galbenă medie, tocată

2 căței de usturoi, feliați subțire

720 ml supă de legume

240 ml smântână pentru gătit

60 ml suc proaspăt de lime

30 g coriandru proaspăt, tocat

1 ardei jalapeño, fără semințe (opțional)

1/2 linguriță chimion măcinat

Sare, după gust

4 avocado Hass bine copți, curățați și fără sâmbure

Pentru servire:

– sos iute

– brânză cotija mărunțită

– chipsuri de tortilla zdrobite

– coriandru proaspăt tocat

Mod de preparare

Pasul 1

Încinge uleiul într-o tigaie medie, la foc mediu. Când uleiul este fierbinte, adaugă ceapa și usturoiul. Gătește, amestecând ocazional, până când ceapa devine moale, aproximativ 3-4 minute. Ia tigaia de pe foc.

Pasul 2

Pune în blender supa de legume, smântâna, sucul de lime, coriandrul, ardeiul jalapeño, chimionul, o linguriță de sare, avocado și ceapa cu usturoiul călite. Mixează la viteză mare până obții o consistență fină, aproximativ 2 minute. Potrivește gustul cu sare.

Pasul 3

Servește imediat, la temperatura camerei, sau păstrează supa la frigider până la 4 ore înainte de servire. La final, adaugă sos iute, brânză cotija, chipsuri de tortilla și coriandru proaspăt.