Astăzi pregătim un hummus cu topping de ton și legume coapte, pentru că apropierea iernii și vremea rece ne îndeamnă să căutăm mâncare consistentă, nutritivă și care să aducă mai mult echilibru organismului.

Dieta mediteraneană rămâne una dintre cele mai sănătoase și versatile alegeri, în orice anotimp, iar, în cadrul acesteia, tonul se remarcă drept ingredientul ideal pentru mesele de sezon. Bogat în proteine, acizi grași omega-3 și vitamine esențiale, acesta aduce beneficii importante pentru sănătate, fiind totodată și extrem de versatil și plăcut la gust.

Cum perioada de post ne împinge către mâncăruri vegetale, fiecare zi de dezlegare la pește este o bucurie pentru gust, iar tonul gata preparat ne asigură mese extrem de nutritive, precum acest hummus cu topping de ton și legume coapte.

Ingrediente pentru hummus-ul cu topping de ton și legume coapte

120 de g de Rio Mare Filod’olio ton în ulei de măsline (nu necesită scurgerea uleiului, are exact cantitatea de ulei de măsline necesară pentru a păstra frăgezimea tonului)

200 de g de hummus de năut

1 morcov

2-3 ciuperci cu pălărie mare

1 lingură de ulei de măsline extravirgin

Sare, piper, boia dulce sau picantă.

Preparare

Preparăm hummus-ul, ca în această rețetă, foarte ușor de realizat. https://g4food.ro/retetele-juanitei-hummus-de-linte-dip-ul-oriental-care-te-va-surprinde-plus-ca-este-extrem-de-nutritiv-si-constituie-o-gustare-recomandata-in-orice-ocazie/ Sau îl cumpăram din supermarket deja pregătit.

Pregătim legumele: Curățăm morcovul, îl spălăm și cu ajutorul unui peeler facem fâșii lungi și subțiri. Le punem într-o tavă potrivită pentru cuptor și le stropim cu puțin ulei de măsline, sare și piper. Amestecăm fâșiile să fie bine asezonate. Punem și cupercile spălate și uscate în tavă, stropim cu același amestec și dăm tava în cuptorul încins la 200 de grade Celsius pentru 10-15 minute. Se pot face și în friteuza cu aer cald.

Desfacem tonul, cu o furculiță, în bucățele.

Servire

Cu o lingură întindem hummus-ul circular pe fundul unei farfurii.

Punem legumele deasupra, fâșii de morcovi și 1-2 ciuperci tăiate fâșii mai mari. Apoi, presărăm bucățelele de ton, iar deasupra decorăm cu câțiva stropi de ulei și boia dulce sau picantă.

Legumele rămase se pun pe un platou și se servesc împreună cu hummus-ul.

Evident puteți coace orice fel de legume doriți și combinația va fi la fel de apetisantă.

Poftă bună!