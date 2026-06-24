Grup Șerban Holding vinde ferme de păsări pentru 16,5 milioane de euro, în plin proces de restructurare

24 iun. 2026, Articole / Reportaje
Grup Șerban Holding vinde ferme de păsări pentru 16,5 milioane de euro, în plin proces de restructurare
Sursa: Revista Biz
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Grup Șerban Holding a finalizat vânzarea unor active din zona avicolă pentru 16,5 milioane de euro, bani care vor merge în principal către plata datoriilor. Decizia vine pe fondul problemelor financiare cu care se confruntă compania și al procesului de reorganizare început în ultimele luni. Citecontinuarea pe Economedia. 

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