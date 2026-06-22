Într-o lume în care tot mai des îi auzi pe oameni văicărindu-se de cât de prost le merg treburile, a devenit o raritate să întâlnești pe cineva mulțumit. Ei bine, Gelu și Cătălin Scutaru sunt unii dintre acei oameni rari care nu se plâng. În vremuri complicate ei au știut să clădească o afacere solidă, așa cum este Comcereal Vrancea.

Iată de ce vă aducem în față istoria celor doi, tată și fi, și câteva dintre secretele lor, așa cum ni le-au dezvăluit.

O poveste întinsă pe trei decenii

Povestea Comcereal Vrancea începe acum mai bine de trei decenii. Puțin după 1989, Gelu Scutaru cultiva grâu și orz în jurul Focșaniului. Simțind sensul vremurilor a început să mărească suprafața pe care lucra. Astăzi, Comcereal cultivă peste 4.500 de hectare în județul Vrancea…

Dar Comcereal nu înseamnă doar producție de cereale. Compania este implicată și în activitatea de comerț. Compania deține patru baze, repartizate în puncte strategice din zona Vrancei. Toate cele patru baze au platforme operaționale de preluate și expediere atât pentru transportul rutier, cât, mai ales, pentru cel feroviar. Un aspect foarte important pentru logistica companiei. Căci capacitatea de stocare și/sau rulaj zilnic depășește 130.000 de tone de cereale!

În ultima perioadă a fost operaționalizată și varianta transportului și încărcării cerealelor în portul Brăila. Rezultatul: o scădere semnificativă a coturilor logistice față de varianta livrării în portul Constanța. În plus, timp câștigat și, un lucru la care cei doi Scutaru țin foarte mult, reducerea amprentei de carbon.

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Grija pentru mediu, o filosofie de afaceri

Pentru familia Scutaru grija față de mediu nu este doar o chestiune abstractă. Dimpotrivă, este un aspect avut în vedere la fiecare investiție. Sunt unii dintre primii agricultori din România care au trecut la tehnologiile minimal tillage. În urmă cu mai bine de un deceniu, câmpul cu orz semănat în sistemul strip-till lângă Focșani atrăgea zec de fermieri curioși să vadă minunea. Și minunea a dat roade, iar sistemul a fost adoptat de tot mai mulți fermieri.

Un alt aspect în care se vede implicarea familiei Scutaru în agricultura sustenabilă este și montarea panourilor fotovoltaice care să suțină stațiile de pompare din sistemele de irigații. Căci, este momentul să o spunem, 1.150 de hectare din cele 4.500 lucrate de Comcereal Vrancea sunt irigate. Mare parte din instalații au fost construite cu efortul lor. Unele cu finanțare din fonduri europene sau programe naționale, altele din fonduri proprii. Și vorbim de milioane de euro…

Pâinea cea de toate zilele…

Un prim pas pentru integrarea producției într-un lanț de aprovizionare a fost făcut acum două decenii. Atunci Comcereal a deschis o fabrică de pâine – Cuptorul de Aur. Parte din grâul produs de Comcereal lua drumul morii și, apoi, al fabricii de pâine. Franzelele proaspete erau destinate atât locuitorilor din Focșani, cây și celor din mai multe localități vrâncene. Zi de zi, mii de oameni așteaptă mașinile Comcereal pentru a cumpăra pâinea de care au nevoie zilnic în gospodărie.

În timp, producția s-a diversificat. Pâinea produsă a început să fie de mai multe feluri – albă, neagră, intermediară, cu semințe, etc. Pe lângă pâine a apărut și o linie pentru produse de patiserie. Primii pe listă au fost cozonacii tradiționali, cu nucă și cacao. Apoi s-au adăugat alte noi produse, toate realizate după rețete tradiționale, transmise din generație în generație.

Consumatorii au apreciat calitatea, iar cererea a crescut. A venit momentul în care a fost deschisă și cea de-a doua fabrică, iar Cuptorul de Aur s-a transformat în Cuptorul din Poveste. Produsele sale fac astăzi parte din brandul gastronomic al Focșaniului.

Livada fermecată

În ultimii ani, Cătălin Scutaru s-a alăturat tatălui său, Gelu, la conducerea companiei. Astfel, tatăl a găsit timp să se ocupe de materializarea unui vechi vis al său: înființarea unei livezi. A început cu o cultură emblemtică pentru zona Vrancei: cireșul. Apoi s-au adăugat afinul și nucii.

La ora actuală, zona acoperită de cireși este apărată atât împotriva grindinei, cât și a ploii torențiale. Au fost preferate soiurile târzii, care furnizează fructe de calitate și producții bogate.

Udarea pomilor se face prin sisteme moderne de fertirigare. Dar tehnologia nu se oprește aici. În livadă se găsesc și generatoare de fum cald, care, la nevoie, pot asigura protecția împotriva înghețurilor târzii de primăvară. Livada dispune și de instalații automate de culegere a fructelor. Dacă în cazul nucilor acestea pot înlocui în proporție de 100% munca umană, asta nu se întâmplă și la cireșe, dar mai ales la afine. Acolo încă este vitală prezența culegătorilșr din localitățile învecinate.

În fermă se află și o linie de sortare și ambalare. Cea mai mare parte a producției ajunge în supermarketuri, printr-un lanț scurt de distribuție.

Câteva dintre secretele Comcereal Vrancea

După cele prezentate mai sus veți pricepe de ce Comcereal Vrancea poate fi prezentat, dacă nu ca un mic imperiu, măcar ca un regat. Și, în orice caz, o mare afacere de succes.

Astăzi are 250 de angajați și o cifră de afaceri de peste 40 de milioane de euro. La acestea se adaugă parteneriatele cu mari companii, dar și cu fermieri mai mici din zonă.

Toate acestea s-au clădit pe parcursul a trei decenii, pas cu pas. De câțiva ani încoace, mai tânărul Cătălin Scutaru s-a alăturat tatălui său, Gelu, la conducerea companiei. Formația sa anterioară, ca specialist în domeniul bancar, a adus un suflu nou.

„Sunt două instrumente foarte importante pe care ne bazăm. Primul dintre ele îl reprezintă fondurile europene sau din alte surse, care sunt puse la dispoziție. Considerăm că trebuie să folosim la maximum acești bani și că este păcat de fiecare leu pe care nu îl luăm”, ne-a spus Cătălin Scutaru.

Și, așa cum am arătat, mare parte dintre realizările de la Comcereal au fost finanțate cu aceste fonduri.

Un alt instrument pe care tânărul domn Scutaru îl consideră vital îl reprezintă asigurările. „Asigurările sunt plasa noastră de siguranță. Poate că pentru mulți apar ca niște cheltuieli la care poți renunța, dar vă asigur că nu este așa. Dimpotrivă, asigurările te pot scoate din necaz, te pot ajuta să mergi mai departe și să eviți pierderi uriașe. Cel mai recent exemplu este legat de înghețul târziu de primăvară de anul acesta. A fost afectată o parte însemnată a livezii de cireși, căci generatoarele de fum nu au putut face față temperaturilor prea scăzute. Acum ne pregătim să încasăm o despăgubire de mai multe sute de mii de euro. Fără asigurare era o pierdere grea…”, a povestit managerul.

Un alt capital însemnat al Comcereal Vrancea îl reprezintă personalul. La ora actuală, majoritatea celor care asigură conducerea diferitelor compartimente sunt specialiști tineri, dar cu o experiență bogată în spate. Printre ei se găsesc și unii mai în vârstă, dar care sunt la curent cu cele mai noi tehnologii și tendințe din sectorul lor.

Și, peste toate, mai există un secret: pasiunea și dăruirea pe care două generații au pus-o în această poveste de succes!