Statele Unite au decis să reducă semnificativ tarifele suplimentare propuse pentru mai mulți producători italieni de paste, în urma unei reevaluări a investigației comerciale derulate de autoritățile americane. Anunțul a fost făcut de Ministerul italian de Externe, care subliniază că noile taxe sunt mult sub nivelurile inițiale ce riscau să afecteze serios exporturile Italiei, informează Digi24.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

În luna octombrie, Washingtonul anunțase că 13 companii italiene din sectorul pastelor ar putea fi vizate de o taxă suplimentară de 92%, peste tariful standard de 15% aplicat majorității importurilor din Uniunea Europeană, măsură ce urma să intre în vigoare din ianuarie 2026. Autoritățile americane indicau în mod special doi producători – La Molisana și Garofalo – acuzați că ar vinde paste pe piața americană la prețuri neloial de scăzute.

După finalizarea analizei, Departamentul Comerțului al SUA a revizuit însă aceste decizii. Astfel, tariful aplicat companiei La Molisana a fost redus la 2,26%, iar cel pentru Garofalo la 13,98%, potrivit unui comunicat al Ministerului italian de Externe, citat de News.ro. Ceilalți 11 producători, care nu au fost analizați individual, vor fi supuși unui tarif de 9,09%.

„Recalcularea taxelor este un semn că autorităţile americane recunosc disponibilitatea constructivă de cooperare a companiilor noastre”, a transmis ministerul. Autoritățile italiene au mai precizat că rezultatele finale ale revizuirii americane vor fi publicate pe 11 martie și că guvernul va continua să ofere sprijin firmelor afectate în perioada următoare.

Inițiativa de introducere a unor tarife ridicate la paste a fost considerată stânjenitoare pentru premierul Giorgia Meloni, care sperase că relația sa apropiată cu președintele american Donald Trump va proteja companiile italiene de noi măsuri comerciale punitive.

Datele arată miza economică a acestei decizii: exporturile totale de paste ale Italiei au depășit 4 miliarde de euro în 2024, potrivit institutului național de statistică ISTAT, iar piața americană a reprezentat aproape 800 de milioane de dolari pentru producătorii italieni.