Statele Unite au solicitat Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) autorizarea unor măsuri de retorsiune împotriva tarifelor impuse de Uniunea Europeană asupra măslinelor negre spaniole.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

SUA cere ca aceste măsuri să fie limitate doar la produsele legate de comerțul său cu Spania și nu cu toate celelalte țări din UE.

Disputa privind măslinele negre spaniole a început acum 8 ani, iar în 2023, OMC a decis în favoarea Spaniei și UE, dar continuă în cadrul organizației, deoarece Bruxelles-ul a susținut că Washingtonul nu a respectat acea primă decizie, întrucât a redus doar tarifele pentru acest produs de la 35% la 31%.

Comisia de arbitraj a clarificat în luna octombrie, că tarifele pe care UE este autorizată să le impună importurilor din SUA, pot fi ajustate în funcție de inflație.

SUA importă măsline negre spaniole de 70 milioane euro anual

Așadar, de acum înainte, Uniunea Europeană poate întocmi o listă specifică de produse americane care ar putea fi afectate, deși ar putea alege și varianta de a nu aplica represalii, potrivit unor surse apropiate OMC.

Delegația europeană a subliniat la reuniunea de vineri că SUA trebuie să implementeze pe deplin recomandările emise în acest caz, în special pentru a atenua povara suportată de importatorii de măsline spaniole supuși ani de zile unor tarife pe care OMC le consideră neconforme cu standardele internaționale.

Măslinele negre sunt folosite în Statele Unite în principal pentru prepararea pizzei, iar exporturile spaniole ale acestui produs către această economie s-au ridicat la aproximativ 70 de milioane de euro anual, conform cifrelor din 2017, anul în care Washingtonul a început să aplice aceste tarife.

Conform cifrelor din 2024, pierderile acumulate pentru sectorul măslinelor de masă de la începutul acestei dispute depășesc 260 de milioane de euro, potrivit efeagro.com

Încă de la începutul disputei, UE a acordat o importanță deosebită acestui conflict comercial, deoarece se teme că o decizie a OMC favorabilă SUA ar putea fi folosită de această țară pentru a contesta întreaga politică europeană de subvenționare a agriculturii sub umbrela Politicii Agricole Comune (PAC).