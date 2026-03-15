Uniunea Europeană ar putea pierde accesul la unele importuri agricole importante din Statele Unite dacă regulamentul privind defrișările va fi aplicat fără modificări. Avertismentul a fost transmis vineri de oficiali americani de rang înalt, care susțin că noile reguli ar putea descuraja producătorii din SUA să mai furnizeze produse pe piața europeană, conform Euractiv.

Bruxelles a fost ultima oprire a unui turneu desfășurat în această săptămână de oficiali americani în cinci capitale europene, Madrid, Roma, Paris, Berlin și Bruxelles. Vizita a avut scopul de a transmite preocupările Washingtonului înaintea evaluării pe care Comisia Europeană urmează să o facă în aprilie asupra Regulamentului UE privind defrișările (EUDR).

Regulamentul obligă importatorii de șapte materii prime, cafea, cacao, ulei de palmier, bovine, soia, lemn și cauciuc, precum și unele produse derivate, să demonstreze că lanțurile lor de aprovizionare nu sunt legate de defrișări. În plus, companiile trebuie să furnizeze date de geolocalizare la nivel de parcelă pentru terenurile de origine.

Un oficial de rang înalt din cadrul Departamentului Agriculturii al Statelor Unite (USDA), care a discutat cu jurnaliști la Bruxelles, a afirmat că aceste cerințe ar impune costuri administrative semnificative exporturilor americane, inclusiv pentru boabele de soia, o materie primă esențială pentru hrana animalelor.

- articolul continuă mai jos -

Sectorul zootehnic european depinde în mare măsură de importurile de soia pentru furaje

Potrivit acestuia, regulamentul ar necesita sisteme costisitoare de trasabilitate și separare a fluxurilor de marfă, ceea ce ar face piața europeană mai puțin atractivă pentru exportatorii americani. În același timp, fermierii din SUA sunt reticenți în a furniza autorităților străine date sensibile despre exploatațiile lor.

Oficialul american a subliniat că sectorul zootehnic european depinde în mare măsură de importurile de soia pentru furaje, deoarece Uniunea Europeană nu produce suficiente culturi proteice pe plan intern. În aceste condiții, eventualele perturbări ale importurilor din SUA ar putea avea efecte în lanț asupra fermierilor europeni.

„De unde vor mai lua europenii furajele proteice?”, a spus oficialul.

Washingtonul estimează că noile reguli ar putea afecta exporturi americane către UE în valoare de aproximativ 7,8 miliarde de euro pe an.

Propunerile Washingtonului pentru modificarea regulamentului

Potrivit informațiilor publicate de Euractiv, Statele Unite propun mai multe modificări în cadrul evaluării pe care Comisia Europeană urmează să o facă regulamentului. Una dintre idei este introducerea unei categorii de „risc neglijabil” pentru SUA, care ar presupune „documentație mult simplificată”, a explicat oficialul USDA.

În forma actuală, regulamentul clasifică statele în trei categorii, risc scăzut, risc standard și risc ridicat de defrișare. Statele Unite se află deja în categoria cu risc scăzut, ceea ce presupune cerințe de conformare mai reduse.

Washingtonul cere însă și revizuirea unei reguli care exclude din categoria „risc scăzut” țările în care defrișările depășesc 70.000 de hectare anual. Oficialii americani susțin că acest prag absolut dezavantajează statele cu suprafețe mari de pădure.

„În orice an am putea avea un incendiu forestier puternic în vestul țării. Ar putea distruge hectare întregi de pădure, dar asta nu înseamnă defrișare”, a explicat reprezentantul SUA.

Critici din partea organizațiilor de mediu

Argumentele Washingtonului sunt contestate de organizații de mediu și de drepturile omului. Cercetătoarea Human Rights Watch, Luciana Tellez Chavez, a declarat că Statele Unite au înregistrat o pierdere netă anuală de aproximativ 120.000 de hectare de pădure între 2015 și 2025, potrivit celui mai recent raport al Organizației pentru Alimentație și Agricultură (FAO).

„Nu există nicio bază factuală pentru a acorda un tratament preferențial producătorilor din SUA”, a spus Chavez. „Riscul de defrișare în Statele Unite este în creștere, nu în scădere, și nu este neglijabil”.

Și reprezentanții organizațiilor de mediu europene resping presiunile Washingtonului. Anke Schulmeister-Oldenhove, responsabil pentru păduri în cadrul World Wide Fund for Nature, a declarat:

„Presiunile externe înșelătoare și motivate de interese proprii asupra Uniunii Europene nu ar trebui să distragă atenția factorilor de decizie de la fapte”.

Oficialul american a precizat că discuțiile cu guvernele din statele membre ale UE arată că acestea sunt conștiente de preocupările exprimate de Washington.

Statele Unite încearcă în prezent să influențeze evaluarea pe care Comisia Europeană o va face înainte ca regulamentul să intre în vigoare, mai târziu în acest an. În același timp, oficialii americani au sugerat că Washingtonul ar putea lua în calcul și alte măsuri dacă preocupările lor nu vor fi luate în considerare.