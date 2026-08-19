Evoluția tehnologiei casnice trece la nivelul următor în Statele Unite. Un startup din San Francisco a lansat un serviciu pilot prin care locuitorii pot închiria roboți umanoizi pentru a le face curățenie în locuință, transmite Mediafax. Serviciul este disponibil pentru moment într-un cadru restrâns, accesul fiind permis exclusiv pe bază de cod de invitație.

Cât costă și cum funcționează serviciul de menaj robotizat?

Prețurile de închiriere sunt stabilite la oră și permit flexibilitate în funcție de suprafața spațiului care necesită curățare:

Un robot humanoid: 30 de dolari pe oră.

Echipă de doi roboți: 60 de dolari pe oră (lucrează simultan pentru a reduce timpul de intervenție).

Reprezentanții companiei au publicat și imagini video (redate la o viteză de 5 ori mai mare decât cea reală) care arată modul în care doi roboți umanoizi colaborează timp de aproximativ 40 de minute pentru a igieniza o locuință. Cei care nu au primit încă un cod de acces se pot înscrie pe o listă de așteptare direct pe platforma dedicată.

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Test de piață într-o industrie aflată la început

Deși conceptul pare desprins din filmele SF, experții subliniază că prețul de 30 de dolari pe oră reprezintă doar o etapă de testare a cererii din piață.

Modelul de acces limitat și costurile ridicate ale tehnologiei sunt explicate prin faptul că acești roboți nu sunt încă 100% autonomi. În majoritatea cazurilor, ei rămân dependenți de supravegherea sau asistarea de la distanță a unui operator uman care programează și validează mișcările complexe ale aparatului.

În paralel, competiția globală în domeniul roboticii umanoide se intensifică accelerat, companii din China precum AGIBOT sau Unitree livrând deja mii de unități la nivel mondial pentru diverse aplicații industriale și casnice. Extinderea serviciului din San Francisco va depinde direct de succesul acestei perioade de teste și de nivelul de adopție în rândul utilizatorilor.