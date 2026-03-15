Resturile arse rămase pe fragmente de vase preistorice oferă indicii noi despre alimentația vânătorilor-culegători din nordul și estul Europei. O analiză a unor fragmente de ceramică arată că oamenii care au trăit între anii 6000 și 3000 î.Hr. nu mâncau doar carne sau pește. Ei combinau în mod deliberat diferite plante, precum fructe de pădure, ierburi sau leguminoase, cu pește, conform National Geographic.

„Credem că aceste tradiții culinare sunt foarte vechi și merg mult înapoi în timp”, spune Lara González Carretero, arheobotanist la Universitatea din York, Marea Britanie, coordonatoarea studiului publicat pe 4 martie în revista PLOS One.

Până acum, cercetătorii considerau că elementele de gastronomie au apărut mai ales după ce oamenii au început să cultive plante și să domesticească animale. Rezultatele noului studiu sugerează însă că astfel de practici ar putea fi mult mai vechi. „Acest lucru s-ar putea să se fi întâmplat mult mai devreme decât credeam”, spune González Carretero.

Ce se știa și ce era necunoscut despre alimentația acestor comunități

Arheologii știau deja că populațiile preistorice din această parte a Europei, care trăiau adesea lângă râuri, consumau frecvent pește. În siturile arheologice au fost descoperite harpoane, plase de pescuit și urme de lipide, molecule grase provenite din pește, în vasele vechi.

Mult mai puțin se știa însă despre plantele pe care le consumau.

Plantele conțin mai puține uleiuri, ceruri și grăsimi, iar semnalele lor chimice sunt adesea acoperite de compușii proveniți din pește. Deși cercetătorii știau că oamenii preistorici culegeau plante sălbatice, era dificil de stabilit exact ce plante mâncau și cum le preparau.

Folosind atât analiza lipidelor, cât și imagini microscopice detaliate, echipa condusă de González Carretero a identificat numeroase dovezi ale consumului de plante și a încercat chiar să recreeze unele dintre mesele din acea perioadă.

Resturile de mâncare lipite de vase spun povestea

Metodele arheologice tradiționale nu arată întotdeauna dacă plantele descoperite într-un sit erau consumate sau dacă aveau alte utilizări. De obicei, arheologii colectează solul, îl introduc în apă și recuperează materialele care plutesc, precum semințe sau bucăți de cărbune.

Legătura dintre plante și alimentație devine mai clară atunci când urmele apar direct în resturile de mâncare rămase pe vase.

González Carretero a dezvoltat o metodă de analiză a crustelor alimentare arse, fragmente carbonizate care rămân lipite de ceramică după gătit. În trecut, oamenii puteau găti în același vas fără să îl spele, iar peste straturile vechi se depuneau altele noi de resturi arse. Uneori vasele erau aruncate în foc atunci când erau abandonate.

Chiar dacă aceste resturi au fost arse de mai multe ori, structurile microscopice ale ingredientelor se păstrează.

„Ceea ce vedem sunt, de fapt, celulele și țesuturile reale care aparțin anumitor plante și anumitor animale”, spune González Carretero.

În unele cazuri pot fi observate chiar semințe sau fragmente de fructe.

Ce plante consumau vânătorii-culegători

Pentru noul studiu, cercetătorii au analizat 85 de fragmente de vase provenite din 13 situri arheologice, de la sudul Danemarcei până în Rusia.

Analiza chimică a arătat că lipidele provenite din pește și fructe de mare domină compoziția acestor resturi. Unele fragmente conțineau însă și urme de grăsime de cerb sau produse lactate.

Prin analiza microscopică, echipa a identificat resturi de plante în 58 dintre fragmente: ierburi sălbatice, tuberculi, rizomi, fructe și rădăcini.

„Acest lucru arată clar cât de prezente erau alimentele vegetale în vasele folosite de aceste comunități de vânători-culegători”, spune Dimitri Teetaert, arheolog la Universitatea din Gent, Belgia, care nu a participat la studiu. „Alimentele vegetale erau importante pentru toate aceste populații de vânători, pescari și culegători”.

Crustele de pe vase sunt foarte subțiri și reflectă probabil doar ultimele două sau trei episoade de gătit. Totuși, cercetătorii au reușit să identifice anumite tipare privind combinațiile de plante folosite în diferite regiuni.

Combinații diferite în funcție de regiune

În perioada mezolitică, comunitățile din nordul și estul Europei formau societăți destul de complexe, probabil conectate prin rețele de schimb. Totuși, ele nu cultivau plante și nu creșteau animale. Toate ingredientele erau culese din mediul natural.

Chiar dacă multe dintre plantele identificate erau disponibile pe suprafețe largi, cercetătorii au observat că oamenii selectau anumite combinații în funcție de regiune.

„Aceste alimente cresc aproape peste tot și sunt disponibile pentru foarte mulți oameni, dar se pare că oamenii alegeau doar anumite plante pentru a le pune în vase”, spune Oliver Craig, coautor al studiului și cercetător în arheologie la Universitatea din York.

De exemplu, în siturile aflate în apropierea râului Don, în Rusia de astăzi, vasele conțineau urme de leguminoase sălbatice și ierburi combinate cu pește de apă dulce.

În siturile de pe râul Volga și într-un sit din Polonia, cercetătorii au descoperit că oamenii găteau pește împreună cu fructe de viburnum (guelder rose).

Experimente pentru a recrea gusturile de atunci

Pentru a înțelege cum se formau crustele pe vase, cercetătorii au încercat să reproducă unele rețete folosind replici moderne ale vaselor preistorice.

În unele experimente au fiert în apă cantități egale de pește, în special crap, și fructe de viburnum.

Fructele de viburnum, care înainte de gătire sunt ușor toxice, seamănă cu merișoarele. „Are un gust îngrozitor și miroase ca niște șosete ude”, spune González Carretero.

Gătirea schimbă însă gustul. Preparat singur, fructul rămâne amar. În combinație cu peștele, aroma devine diferită. „Devine mai dulce și chiar destul de plăcut”.

În unele regiuni din Japonia și Rusia există și astăzi preparate asemănătoare cu o gelatină de pește combinată cu merișoare sau viburnum. Aceste fructe au și astăzi o importanță culturală în Europa de Nord-Est, inclusiv în Polonia, Ucraina și Rusia.

Tradiții culinare înainte de apariția agriculturii

Potrivit cercetătorilor, vânătorii-culegători aveau propriile tradiții culinare.

„Ei nu mâncau doar pentru că aveau nevoie de vitamine, lipide sau calorii”.

Combinațiile de ingrediente alese de ei ar fi putut crea gusturi și texturi noi, care nu existau înainte de apariția vaselor de ceramică.

„Acesta ar fi putut fi un motiv important pentru adoptarea tehnologiei ceramicii”, spune Teetaert.

În această regiune, oamenii au început să producă ceramică în urmă cu aproximativ 6.000–7.000 de ani, iar tehnologia s-a răspândit treptat din est spre vest.

Vasele ar fi putut fi folosite și pentru a găti pește în perioadele cu capturi abundente, pentru a produce uleiuri care puteau fi păstrate pentru mai mult timp. Este posibil ca oamenii să fi obținut și uleiuri din plante.

Tradiții alimentare mai vechi decât agricultura

Chiar și mai târziu, în perioada neolitică, când oamenii au început să domesticească plante și animale, multe dintre aceste alimente sălbatice au continuat să fie consumate.

Plantele sălbatice nu au fost înlocuite imediat cu cereale precum orzul sau grâul, iar vânatul nu a dispărut din dietă odată cu apariția animalelor domestice.

Potrivit cercetătorilor, tradițiile alimentare ale vânătorilor-culegători erau mai bine stabilite decât se credea.

„Fără plante, nu putem înțelege cu adevărat dieta și obiceiurile alimentare ale acestor oameni”, spune González Carretero.