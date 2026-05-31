Mulți oameni cred că etichetele alimentare sunt doar niște informații tehnice tipărite pe ambalaje. În realitate, cercetătorii spun că acestea pot influența direct modul în care cumpărăm, mâncăm și chiar percepem gustul alimentelor.

BBC Future a analizat recent mai multe studii care arată că etichetele simple, vizibile și ușor de înțeles pot modifica obiceiurile alimentare ale populației și pot influența sănătatea publică. Ideea pare banală. Practic, un mic simbol de pe ambalaj poate schimba decizia luată în câteva secunde în fața raftului. Dar creierul ia decizii rapide în supermarket.

Specialiștii spun că majoritatea cumpărăturilor alimentare sunt făcute foarte rapid. Puțini consumatori citesc integral tabelele nutriționale de pe spatele produselor. Din acest motiv, multe state și organizații de sănătate au început să promoveze sisteme simplificate de etichetare pe partea frontală a ambalajelor.

Printre cele mai cunoscute exemple se numără sistemul „semafor”, avertismentele privind zahărul sau sarea și scorurile nutriționale simplificate. Cercetătorii spun că aceste sisteme funcționează deoarece creierul reacționează rapid la culori, simboluri și avertismente simple.

Un cerc roșu mare care spune „conținut ridicat de zahăr” este procesat mult mai repede decât un tabel cu cifre și procente.

Unele etichete chiar schimbă comportamentul consumatorilor

Mai multe studii internaționale au arătat că etichetele de avertizare pot reduce cumpărarea anumitor produse considerate nesănătoase. Țări precum Chile, Mexic sau Canada au introdus sisteme de etichetare frontală pentru produsele bogate în zahăr, sare sau grăsimi saturate.

Cercetările citate de specialiști arată că mulți consumatori încep să evite produsele cu prea multe avertismente vizibile pe ambalaj. În unele cazuri, companiile au modificat inclusiv rețetele produselor pentru a evita etichetele negative

Canada va introduce din 2026 avertismente frontale pentru alimentele preambalate cu nivel ridicat de zahăr, sodiu sau grăsimi saturate.

Experții spun că scopul acestor măsuri nu este interzicerea anumitor produse, ci oferirea unor informații mai clare într-un timp foarte scurt.

Marketingul alimentar poate schimba și percepția gustului

Specialiștii spun că etichetele nu influențează doar alegerea produselor, ci și felul în care oamenii percep gustul sau „sănătatea” unui aliment.

Produsele promovate drept „naturale”, „light”, „fitness”, „bio” sau „fără zahăr” pot crea impresia că sunt automat sănătoase, chiar și atunci când conțin cantități ridicate de calorii sau ingrediente ultraprocesate. Dar cercetătorii au observat că mulți consumatori tind să mănânce porții mai mari atunci când cred că produsul este „mai sănătos”. Fenomenul este cunoscut în psihologie drept „health halo effect”. Altfel spus, uneori o frunză verde desenată pe ambalaj poate liniști conștiința mai eficient decât orice analiză nutrițională.

Specialiștii cer etichete mai clare și standardizate

Nutriționiștii și organizațiile de sănătate spun că etichetarea actuală este adesea prea complicată pentru consumatorul obișnuit. British Dietetic Association susține standardizarea sistemelor de etichetare pentru reducerea confuziei și pentru a ajuta oamenii să facă alegeri mai rapide și mai informate.

În paralel, autoritățile americane discută introducerea unor avertismente frontale pentru produsele bogate în sare, zahăr și grăsimi saturate. Experții spun însă că etichetele nu pot rezolva singure problemele de sănătate publică. Prețurile, marketingul agresiv, accesul la alimente sănătoase și obiceiurile sociale joacă și ele un rol important.

Nutriționiștii spun că etichetele pot deveni un instrument util atunci când sunt clare și ușor de înțeles. Problema este că multe ambalaje par construite exact invers. Litere mici, formulări tehnice și liste lungi de ingrediente pe care puțini oameni au timp să le descifreze în supermarket. Iar industria alimentară știe foarte bine un lucru: dacă un consumator petrece doar trei secunde privind ambalajul, culoarea și marketingul au adesea mai multă putere decât tabelul nutrițional ascuns pe spate.