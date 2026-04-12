O sticlă reutilizabilă necurățată corespunzător poate deveni un mediu favorabil dezvoltării bacteriilor și mucegaiului, avertizează specialiștii, citați de MEDIAFAX. Igiena atentă, în special a capacelor și paielor, este esențială pentru a evita problemele gastrointestinale.

Componentele precum garniturile de cauciuc, duzele retractabile sau paiele interne pot acumula microorganisme. Potrivit specialiștilor de la Universitatea Europeană, aceste zone sunt cele mai expuse, deoarece rețin umezeală și resturi organice.

Capacul, punctul critic al contaminării

Migue Aguado, profesor în cadrul programului de Sustenabilitate și Management ESG al instituției, explică faptul că nu corpul sticlei este principala problemă, ci capacul și mecanismele sale.

Adânciturile și sistemele anti-scurgere creează condiții favorabile pentru dezvoltarea microorganismelor. „Atunci când există umiditate și materie organică, microorganismele găsesc un loc confortabil pentru a se stabili”, spune Aguado.

În aceste zone se pot forma biofilme, un strat invizibil de bacterii rezultat din acumularea apei și a reziduurilor de salivă. Pentru persoanele sănătoase, riscul este în general redus, dar nu inexistent.

Cine este mai expus

Mucegaiul și bacteriile pot provoca disconfort gastrointestinal, iritații sau infecții ușoare. Riscurile sunt mai mari pentru copii, vârstnici sau persoane cu sistem imunitar slăbit.

Un semn clar de contaminare este mirosul persistent, chiar și după spălare. „O sticlă care nu este curățată corespunzător poate deveni un mic ecosistem pe care am prefera să nu-l punem în gură”, avertizează expertul.

Cum trebuie curățată corect

Clătirea simplă nu este suficientă. Specialiștii recomandă spălarea zilnică cu apă fierbinte și săpun, precum și dezasamblarea completă a capacului.

Pentru curățarea mecanismelor interne este necesară o perie mică, iar uscarea completă a tuturor componentelor, înainte de reasamblare, este esențială pentru a preveni dezvoltarea bacteriilor.

Modelele de sticle mai simple sunt mai ușor de igienizat, în timp ce cele cu capace sport, paie sau duze retractabile sunt mai dificil de curățat și necesită mai multă atenție.

Verificarea și înlocuirea componentelor

Pe lângă igiena zilnică, este recomandată verificarea periodică a capacului. Acesta trebuie înlocuit dacă prezintă urme de mucegai, deformări sau dacă mecanismul nu mai funcționează corect.

„Recunoașterea momentului în care trebuie schimbată o piesă face parte dintr-o utilizare responsabilă și sănătoasă”, subliniază Migue Aguado.