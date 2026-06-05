Fii cu un pas înaintea trendurilor din online-ul culinar (P)

Cel mai așteptat eveniment cu și despre food content creation revine pe 10 iunie 2026 la Hotel JW Marriott din București. La ediția de vară a Food Content Creators Conference, creatorii de conținut, chefii, profesioniștii din domeniul culinar și pasionații de gătit activi în mediul online se reunesc pentru o zi în care inspirația, tendințele și strategiile practice ocupă același loc.

Food Content Creators Conference este principalul punct de întâlnire al tuturor celor care fac food content la nivel înalt – un spațiu în care voci urmărite și apreciate în industrie împărtășesc povești și abordări de succes, iar participanții descoperă soluții concrete pentru creșterea vizibilității și prezenței în online. Ca în fiecare editie, conferința oferă și momente de networking valoros, pentru conexiuni autentice în cadrul comunității pasionatilor de bun gust.

Programul ediției de vară este structurat în două sesiuni principale. Building Influence in Today’s Food Industry aduce, în prima parte, în fața participanților, creatoare de conținut culinar urmărite, care vorbesc deschis despre parcursul lor, despre cum evoluează conținutul și ce înseamnă să construiești un univers digital distinctiv într-o industrie în continuă schimbare. Sesiunea continuă cu interviuri one-to-one pe scenă, alături de invitați care îmbină în același timp excelența culinară și prezența în media – o conversație despre cum se intersectează astăzi aceste lumi și ce înseamnă să construiești proiecte cu impact în industrie.

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Cea de-a doua sesiune, The Architecture of High-Performing Food Content, este un masterclass dedicat tacticilor din spatele conținutului culinar care performează – de la tehnica vizuală și structura colaborărilor cu brandurile, până la mecanismele algoritmice care dictează vizibilitatea și integrarea inteligenței artificiale în fluxul de creație. Evenimentul oferă astfel un ghid complet de know-how, noutăți și perspective complementare asupra imaginii, strategiei, soluțiilor și instrumentelor care pot îmbunătăți procesul creativ și prezența online.

Printre vorbitorii ediției se numără:

Orlando Zaharia (Jurat Chefi la Cuțite, Co-owner Zmoke & Patizzeria, General Manager Yarzin Sella România)

(Jurat Chefi la Cuțite, Co-owner Zmoke & Patizzeria, General Manager Yarzin Sella România) Kimberly Espinel (Food Photographer & Educator)

(Food Photographer & Educator) Marina Luca (Câștigătoarea Chefi la Cuțite sezonul 17)

(Câștigătoarea Chefi la Cuțite sezonul 17) Adina Chițu (Food Photographer, Food Stylist & Content Creator Pancake Planet)

(Food Photographer, Food Stylist & Content Creator Pancake Planet) Sabina Rusnac (Content Creator)

(Content Creator) Cristina Andrei (Content Creator)

(Content Creator) Ana-Maria Alexandru (Content Creator, amesskitchen)

(Content Creator, amesskitchen) Andreea Slujitoru (Head of Social Media, GMP&U)

(Head of Social Media, GMP&U) Adrian Anghel (Head of Digital Communications, NOMAZI Advertising)

(Head of Digital Communications, NOMAZI Advertising) Octavian Gheorghe (AI Strategy Consultant)

Mai multe detalii despre program și înscrieri sunt disponibile pe www.foodcontentcreators.ro. Pentru a fi la curent cu noutățile ediției, urmăriți pagina oficială de Facebook și de Instagram.

Food Content Creators Conference 2026 | Summer Edition este un eveniment organizat de Evensys împreună cu Lidl România și cu sprijinul Siviero Maria, LG, Pepsi, Aqua Carpatica și Blue.

Despre Evensys

Evensys este o companie de planificare de evenimente, cu 20 de ani de experiență în organizarea de evenimente business. Evensys este specializată exclusiv pe dezvoltarea de conferințe și de seminare proprii, ce acoperă șapte domenii de activitate: Marketing & Comunicare, Internet & New Media, Financiar & Investiții, HR, Real Estate, Producție și Retail. Evenimentele organizate tratează tematici actuale, care privesc atât industria de business locală, cât și cea din Europa Centrală și de Sud-Est.