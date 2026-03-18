18 mart. 2026, Nutriție
Sticla din care bei apă ar putea fi un focar de infecție/ Microorganismele din gură sunt cauza
ID 230114644 © Dmytro Skrypnykov | Dreamstime.com

Sticla de apă reutilizabilă necesită o curățare mai atentă decât crede majoritatea oamenilor. Experții în curățenie avertizează că apa și detergentul de vase nu sunt suficiente.

Mulți consideră că o sticlă folosită doar pentru apă nu are nevoie de spălare frecventă. Este o greșeală. Umiditatea din interior creează condiții ideale pentru înmulțirea microorganismelor, scrie El Economista, citat de Mediafax.

Microorganismele din gură sunt cauza

Aceste microorganisme provin în principal din gură. Ele ajung în sticlă la fiecare înghițitură. Pot provoca probleme stomacale și alte afecțiuni. Experții recomandă curățarea sticlei la fiecare 2-3 zile.

Cum cureți sticla de apă

Primul pas este spălarea cu apă și detergent de vase, atât în interior, cât și în exterior. Atenție specială trebuie acordată gurii de scurgere și fundului. Acestea sunt zonele unde se acumulează cel mai multă murdărie și reziduuri.

Secretul dezinfectării cu bicarbonat

Al doilea pas implică bicarbonatul de sodiu. Acesta elimină excesul de umiditate și mirosurile neplăcute. Fără el, curățarea nu este completă.

Dacă sticla va fi folosită imediat după spălare, se toarnă apă fierbinte și două linguri de bicarbonat în interior. Se agită bine și se lasă să acționeze 15-30 de minute. Se clătește abundent cu apă și sticla este gata de folosit.

Dacă sticla va fi depozitată câteva zile, metoda este mai simplă. După spălare și uscare, se pune o linguriță de bicarbonat uscat în interior, fără apă. Bicarbonatul absoarbe umiditatea reziduală și previne apariția mirosurilor. Înainte de a folosi din nou sticla, se clătește bine cu apă.

Pe aceeași temă

Nutriție
19 mart.
Ashwagandha, o plantă la modă pentru combaterea anxietății: „Există și partea mai puțin plăcută, poate avea efecte secundare”
Ashwagandha, o plantă la modă pentru combaterea anxietății: „Există și partea mai puțin plăcută, poate avea efecte secundare”
Nutriție
19 mart.
Uleiul de măsline virgin și cel rafinat nu sunt la fel de benefice pentru sănătatea creierului, arată un studiu recent / Uleiul influențează microbiomul intestinal și, prin el, funcția cognitivă
Uleiul de măsline virgin și cel rafinat nu sunt la fel de benefice pentru sănătatea creierului, arată un studiu recent / Uleiul influențează microbiomul intestinal și, prin el, funcția cognitivă
Nutriție
19 mart.
12 alimente de culoare mov bogate în antioxidanți: Oferă beneficii pentru imunitate, inflamație și sănătatea metabolică
12 alimente de culoare mov bogate în antioxidanți: Oferă beneficii pentru imunitate, inflamație și sănătatea metabolică
Nutriție
18 mart.
Post intermitent vs dieta keto: care ajută mai mult la slăbit și ce funcționează pe termen lung
Post intermitent vs dieta keto: care ajută mai mult la slăbit și ce funcționează pe termen lung
Nutriție
18 mart.
Mitocondriile, celulele de care depinde fiecare organ din corp, ne pot prelungi viața/ Dr. Tatiana Stângu, medic primar oftalmolog: Postul intermitent și dieta mediteraneeană pot preveni deteriorarea lor
Mitocondriile, celulele de care depinde fiecare organ din corp, ne pot prelungi viața/ Dr. Tatiana Stângu, medic primar oftalmolog: Postul intermitent și dieta mediteraneeană pot preveni deteriorarea lor