Starbucks închide două cafenele în București, dar caută extindere în ate orașe din țară / Compania vorbește despre optimizare

29 mart. 2026, Articole / Reportaje
Starbucks închide două cafenele în București, dar caută extindere în ate orașe din țară / Compania vorbește despre optimizare
Lanțul american de cafenele Starbucks a închis recent două unități din București, în cadrul unui proces intern de evaluare și optimizare a rețelei. Decizia vine într-un context în care compania analizează performanța locațiilor existente, dar își menține în același timp interesul pentru extinderea pe piața din România, notează Profit.ro.

Una dintre cafenelele închise este cea de la Hanul lui Manuc, un punct emblematic din Centrul Vechi al Capitalei, care a funcționat timp de peste un deceniu. După această închidere, prezența brandului în centrul istoric s-a redus semnificativ, rămânând o singură unitate pe strada Lipscani și încă una în zona Universitate.

O a doua cafenea închisă este cea situată pe Calea Victoriei 145, spațiul fiind preluat de un alt operator din domeniul HoReCa.

Reprezentanții companiei au explicat că aceste decizii fac parte dintr-un proces obișnuit de analiză a performanței. „Putem confirma că două unități au fost recent închise, în urma unei evaluări de rutină, ca parte a procesului nostru obișnuit de analiză și optimizare a rețelei de magazine”, au transmis oficialii Starbucks.

Strategie dublă: închideri și extindere

Deși închide anumite locații, compania subliniază că nu își reduce ambițiile pe piața locală. Dimpotrivă, Starbucks analizează în paralel oportunități de extindere în România.

Această strategie reflectă o abordare tot mai frecventă în retail, în care companiile renunță la unitățile mai puțin performante pentru a investi în locații noi, mai profitabile sau mai bine poziționate.

Starbucks este prezent în România din 2007 și a ajuns la o rețea de peste 50 de cafenele la nivel național. Operațiunile locale sunt gestionate de grupul polonez AmRest, care deține franciza pentru România și alte piețe din regiune. În ultimii ani, compania s-a confruntat cu presiuni economice și cu o concurență tot mai puternică pe piața cafenelelor. Datele financiare arată că profitul operațiunilor din România a scăzut semnificativ în 2024, chiar dacă rețeaua a continuat să se dezvolte.

Tendințe în industrie

Deciziile recente ale Starbucks se înscriu într-un context mai larg, în care marii jucători din domeniul HoReCa își ajustează strategiile pentru a face față schimbărilor din comportamentul consumatorilor și creșterii costurilor. Închiderea unor unități considerate neperformante și orientarea către extindere selectivă indică o repoziționare strategică, menită să mențină competitivitatea brandului pe termen lung.

În acest moment, rămâne de văzut dacă reorganizarea rețelei din București va fi urmată de noi deschideri sau de alte ajustări, într-o piață tot mai dinamică și competitivă.

 

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
29 mart.
VIDEO/FOTO | Primul restaurant balinez din România, redeschis în spațiu nou la Timișoara. Patronul român a locuit zece ani în Bali și s-a întors acasă cu o soție asiatică / Inaugurare cu ambasadorul Indoneziei
VIDEO/FOTO | Primul restaurant balinez din România, redeschis în spațiu nou la Timișoara. Patronul român a locuit zece ani în Bali și s-a întors acasă cu o soție asiatică / Inaugurare cu ambasadorul Indoneziei
Articole / Reportaje
28 mart.
Ce alegi pentru somn: melatonină sau magneziu / Care este cea mai bună variantă, depinde de cauză / Specialiștii spun că unul reglează ritmul de somn, iar celălalt susține relaxarea
Ce alegi pentru somn: melatonină sau magneziu / Care este cea mai bună variantă, depinde de cauză / Specialiștii spun că unul reglează ritmul de somn, iar celălalt susține relaxarea
Articole / Reportaje
28 mart.
Jaf neobișnuit în Europa / 12 tone de batoane de ciocolată au dispărut dintr-un camion în drum spre Polonia
Jaf neobișnuit în Europa / 12 tone de batoane de ciocolată au dispărut dintr-un camion în drum spre Polonia
Articole / Reportaje
28 mart.
Substanță chimică utilizată pe scară largă, asociată cu riscul de Parkinson / Studiu amplu indică o creștere semnificativă a pericolului
Substanță chimică utilizată pe scară largă, asociată cu riscul de Parkinson / Studiu amplu indică o creștere semnificativă a pericolului
Articole / Reportaje
28 mart.
Pozează în fermieri și laudă viața la țară, dar au intrat în război deschis cu vecinii din Cotswolds/ Ce amenajări a făcut familia Beckham afectând biodiversitatea zonei rurale
Pozează în fermieri și laudă viața la țară, dar au intrat în război deschis cu vecinii din Cotswolds/ Ce amenajări a făcut familia Beckham afectând biodiversitatea zonei rurale

Cele mai noi articole

VIDEO | Conferința G4Food & Economedia | Bogdan Chiripuci, Clubul Fermierilor Români: Fermierul poate educa și el consumatorul în privința calității și trasabilității produselor pe care le poate pune pe masă
VIDEO | Conferința G4Food & Economedia | Bogdan Chiripuci, Clubul Fermierilor Români: Fermierul poate educa și el consumatorul în privința calității și trasabilității produselor pe care le poate pune pe masă
5 produse esențiale pentru curățenia de Paște / Rezultatul ține foarte mult de ordinea de lucru și de timpul de acțiune
5 produse esențiale pentru curățenia de Paște / Rezultatul ține foarte mult de ordinea de lucru și de timpul de acțiune
FOTO-VIDEO | „Am început cu ideea de a produce vin pentru consum propriu” / Cum a ajuns o gospodărie din Drăgășani un resort de 3 stele cu cramă
FOTO-VIDEO | „Am început cu ideea de a produce vin pentru consum propriu” / Cum a ajuns o gospodărie din Drăgășani un resort de 3 stele cu cramă
Dieta mediteraneană ar putea încetini îmbătrânirea prin proteine microscopice din celule, arată un nou studiu. Uleiul de măsline, peștele și leguminoasele apar printre alimentele-cheie
Dieta mediteraneană ar putea încetini îmbătrânirea prin proteine microscopice din celule, arată un nou studiu. Uleiul de măsline, peștele și leguminoasele apar printre alimentele-cheie
Acordul UE-Australia pune fermierii pe jar / Deși nu pe deplin justificate, sunt câteva temeri / Alina Crețu, președinte Forumul APPR: „Australienii sunt cei mai mari exportatori de carne de vită și carne de oaie”
Acordul UE-Australia pune fermierii pe jar / Deși nu pe deplin justificate, sunt câteva temeri / Alina Crețu, președinte Forumul APPR: „Australienii sunt cei mai mari exportatori de carne de vită și carne de oaie”