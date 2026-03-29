Lanțul american de cafenele Starbucks a închis recent două unități din București, în cadrul unui proces intern de evaluare și optimizare a rețelei. Decizia vine într-un context în care compania analizează performanța locațiilor existente, dar își menține în același timp interesul pentru extinderea pe piața din România, notează Profit.ro.

Una dintre cafenelele închise este cea de la Hanul lui Manuc, un punct emblematic din Centrul Vechi al Capitalei, care a funcționat timp de peste un deceniu. După această închidere, prezența brandului în centrul istoric s-a redus semnificativ, rămânând o singură unitate pe strada Lipscani și încă una în zona Universitate.

O a doua cafenea închisă este cea situată pe Calea Victoriei 145, spațiul fiind preluat de un alt operator din domeniul HoReCa.

Reprezentanții companiei au explicat că aceste decizii fac parte dintr-un proces obișnuit de analiză a performanței. „Putem confirma că două unități au fost recent închise, în urma unei evaluări de rutină, ca parte a procesului nostru obișnuit de analiză și optimizare a rețelei de magazine”, au transmis oficialii Starbucks.

Strategie dublă: închideri și extindere

Deși închide anumite locații, compania subliniază că nu își reduce ambițiile pe piața locală. Dimpotrivă, Starbucks analizează în paralel oportunități de extindere în România.

Această strategie reflectă o abordare tot mai frecventă în retail, în care companiile renunță la unitățile mai puțin performante pentru a investi în locații noi, mai profitabile sau mai bine poziționate.

Starbucks este prezent în România din 2007 și a ajuns la o rețea de peste 50 de cafenele la nivel național. Operațiunile locale sunt gestionate de grupul polonez AmRest, care deține franciza pentru România și alte piețe din regiune. În ultimii ani, compania s-a confruntat cu presiuni economice și cu o concurență tot mai puternică pe piața cafenelelor. Datele financiare arată că profitul operațiunilor din România a scăzut semnificativ în 2024, chiar dacă rețeaua a continuat să se dezvolte.

Tendințe în industrie

Deciziile recente ale Starbucks se înscriu într-un context mai larg, în care marii jucători din domeniul HoReCa își ajustează strategiile pentru a face față schimbărilor din comportamentul consumatorilor și creșterii costurilor. Închiderea unor unități considerate neperformante și orientarea către extindere selectivă indică o repoziționare strategică, menită să mențină competitivitatea brandului pe termen lung.

În acest moment, rămâne de văzut dacă reorganizarea rețelei din București va fi urmată de noi deschideri sau de alte ajustări, într-o piață tot mai dinamică și competitivă.