Autoritățile americane au anunțat, în numai câteva zile, mai multe rechemări importante de produse alimentare. Pe listă se află aproape 700 de tone de carne și mezeluri, dar și înghețată, somon afumat, brânză cheddar și ciocolată. Motivele merg de la posibile contaminări cu Listeria sau E. coli până la probleme de depozitare și prezența unor fragmente de sticlă, potrivit Antena 3 CNN, care citează autoritățile americane.

Cea mai amplă rechemare privește produsele companiei Kayem Foods. Serviciul pentru Siguranța și Inspecția Alimentelor din SUA (FSIS) a anunțat retragerea a aproximativ 1,58 milioane de livre de produse din carne și carne de pasăre gata pentru consum, echivalentul a peste 718 tone. Produsele ar fi fost expuse unor temperaturi necorespunzătoare în timpul depozitării.

Probleme la sistemul de răcire pentru produsele din carne

Rechemarea Kayem Foods include mai multe tipuri de hot-dog, bacon, mezeluri, cârnați și alte produse gata pentru consum, comercializate sub mai multe mărci. Problema a fost descoperită după ce un client din retail a reclamat, la începutul lunii octombrie, că produsele erau prea calde în momentul livrării. Ancheta internă a companiei a arătat că într-unul dintre depozitele frigorifice au existat variații de temperatură.

Kayem Foods a precizat că o defecțiune a sistemului de răcire ar fi putut crea condiții favorabile dezvoltării unor agenți patogeni. Compania a retras voluntar produsele și le-a recomandat consumatorilor să nu le mănânce. Până la anunțarea rechemării nu fuseseră confirmate îmbolnăviri.

Înghețată Lidl, posibil contaminată cu Listeria

Un alt produs retras este Gelatelli Coffee & Vanilla Gelato with Coffee Sauce & Cookie Pieces, comercializat de Lidl US. Rechemarea vizează un anumit lot, după ce testele de rutină au identificat Listeria monocytogenes într-o probă de laborator. Produsul a fost vândut între 19 iulie și 15 octombrie în mai multe state americane și în Washington, D.C. Nu au fost raportate îmbolnăviri până la momentul notificării.

Listeria poate provoca infecții grave mai ales în cazul copiilor mici, vârstnicilor, persoanelor cu imunitate scăzută și femeilor însărcinate.

E.coli, găsită într-o brânză cheddar din lapte crud

Family Farmstead Dairy a retras un lot de brânză cheddar din lapte crud după identificarea a două tulpini de E. coli producătoare de toxină Shiga, O26:H11 și O45:H2.

Produsul a fost distribuit în mai multe state, inclusiv New York, Pennsylvania, New Jersey, Connecticut, Maryland, Virginia și Massachusetts. Autoritățile avertizează că, prin intermediul distribuitorilor, brânza ar fi putut ajunge și în alte regiuni.

Infecțiile cu aceste tulpini pot provoca diaree, uneori cu sânge. În cazurile grave poate apărea sindromul hemolitic uremic, o complicație care poate afecta rinichii, în special la copii și vârstnici. Până la momentul rechemării nu fuseseră raportate îmbolnăviri.

Somon afumat retras după teste pentru Listeria

Pe lista rechemărilor se află și Starfish Seafood Premium Cold Smoked Norwegian Salmon, comercializat în pachete de aproximativ 227 de grame. Posibila contaminare cu Listeria monocytogenes a fost identificată în urma testelor efectuate de Departamentul pentru Agricultură și Piețe al statului New York.

Produsul fusese distribuit în New York, Florida, Georgia, New Jersey, Pennsylvania și Ohio. Nici în acest caz nu fuseseră raportate îmbolnăviri.

Ciocolată retrasă după descoperirea unor fragmente de sticlă

Un caz diferit vizează produsele Gearharts Fine Chocolates. Rechemarea a fost inițiată după descoperirea unor fragmente de sticlă într-o bucată de ciocolată finită.

Produsele afectate au fost distribuite în numeroase state americane, iar rechemarea a fost încadrată în clasa a II-a, categorie asociată unor situații în care expunerea poate provoca efecte temporare sau reversibile, iar probabilitatea unor consecințe grave este redusă. Nu fuseseră raportate răniri la momentul anunțului.

Seria de rechemări nu are o cauză comună, dar arată cât de diferite pot fi problemele de siguranță alimentară: de la menținerea lanțului frigorific și contaminări microbiologice până la corpuri străine ajunse accidental în produse. Consumatorilor care dețin produsele vizate li se recomandă să nu le consume și să respecte instrucțiunile autorităților sau ale producătorilor privind returnarea ori eliminarea acestora.