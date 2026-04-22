Cel mai bun bucătar de spital din Spania: „Pacienții vor să mai rămână internați doar pentru a lua încă o masă la noi”

22 apr. 2026, Călătorii Culinare
Foto: Noticias Cun
Cuprins
  1. De la „fine dining” la bucătăria de spital
  2. De ce se mănâncă prost în spitale?
  3. Cum arată farfuriile bolnavilor
  4. Un model pentru viitor

Șefa bucătăriei de la Clinica Universității Navarra, din capitala Spaniei, o susținătoare acerbă a unei alimentații gustoase, nu doar sănătoase, în spitale, demonstrează că „tava de mâncare” este, de fapt, un medicament în sine, scrie ABC.

„Fie ca hrana să îți fie medicament și medicamentul să îți fie hrană”. Această celebră zicală a lui Hipocrate este, din păcate, opusul a ceea ce experimentează majoritatea pacienților în spitale. Totul s-a schimbat însă când Xandra Luque a devenit șef-bucătar la Clinica Universității Navarra din Madrid.

În 2021, ea a surprins lumea gastronomică câștigând premiul pentru „Cea mai bună salată a la russe din Madrid”, concurând cu restaurante de lux, dar cu o rețetă creată special pentru pacienții ei. Recent, ea a publicat cartea „Recetas con pulso” (Rețete cu puls), care cuprinde peste 50 de preparate savuroase gătite în mediul spitalicesc.

De la „fine dining” la bucătăria de spital

Xandra nu este un bucătar obișnuit. S-a format în restaurante cu stele Michelin și a condus bucătării de hoteluri de lux. Acum 9 ani, a acceptat provocarea de a conduce bucătăria unei clinici.

- articolul continuă mai jos -

„Mi-am pus o întrebare: de ce să nu schimbăm lucrurile într-un spital? Este o oportunitate uriașă de a demonstra că ceea ce mâncăm are un sens profund în recuperarea pacientului”, explică ea.

De ce se mănâncă prost în spitale?

Potrivit Xandrei, nu este neapărat o problemă de bani, ci de viziune. „Nu se acordă importanță alimentației. Se folosesc produse ieftine, congelate, și doar unul sau doi oameni care doar reîncălzesc mâncarea. Este o greșeală. Pentru bolnavi, tava cu mâncare este un medicament în plus.”

Succesul ei este atât de mare încât asistentele îi spun foarte des că pacienții cer să fie externați abia după prânz, pentru a nu rata ultima masă pregătită de echipa ei.

Cum arată farfuriile bolnavilor

Xandra Luque transformă restricțiile medicale în delicii culinare.

  • Pentru pacienții renali, reușește să creeze farfurii atractive folosind doar 15 grame de pui (doza permisă) și combinând inteligent aromele mediteraneene.

  • Pentru diabetici, a creat un brownie din cartof dulce, morcov și măr atât de reușit, încât un pacient s-a plâns crezând că i s-a servit un produs plin de zahăr.

  • Pentru pacienții oncologici, se concentrează pe nutriție și moral, creând smoothie-uri verzi și preparate care să combată distorsiunea gustului cauzată de chimioterapie.

Un model pentru viitor

Informația despre eforturile pe care le depune a ajuns până la Ministerul Sănătății din Spania, care a solicitat ajutorul Xandrei pentru a reglementa oferta alimentară în spitale și cămine de bătrâni.

Cartea ei, „Recetas con pulso”, a apărut la cererea familiilor pacienților, care doreau să continue acasă regimul gustos și sănătos descoperit de pacienți la clinică. Mesajul Xandrei este clar: a mânca bine într-un centru sanitar nu este doar un moft, ci o necesitate pentru a te vindeca mai repede.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

