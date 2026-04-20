Sărbătoarea Anului Nou Singalez, celebrată anual la mijlocul lunii aprilie, marchează în Sri Lanka începutul unui nou an, asociat cu reînnoirea și recunoștința. Este una dintre cele mai importante sărbători din această țară, un moment în care familiile se reunesc, au loc ritualuri tradiționale, jocuri și, mai ales, sunt pregătite mâncăruri specifice.

Atmosfera acestei sărbători a fost recreată sâmbătă și la Timișoara, unde peste 500 de migranți srilankezi s-au adunat la Muzeul Satului Bănățean pentru a celebra împreună Anul Nou.

Ziua a început cu un moment religios, cu ritualuri, ofrande și rugăciuni pentru un an plin de binecuvântări. Au urmat dansuri tradiționale și prezentări de obiceiuri, însă unele dintre cele mai așteptate momente au fost jocurile și mesele comune.

Ce mănâncă srilankezii

În cultura srilankeză, mâncarea are un rol central în această sărbătoare. Mâncarea lor tradițională este Kottu roti, foarte popular ca mâncare de tip street food. Felul de mâncare este preparat din bucăți de roti (un tip de lipie din făină de grâu), tocate și amestecate cu legume, ou, carne, alături de ceapă și ardei iute. Numele kottu înseamnă „a toca”, făcând referire la modul specific de preparare, în care ingredientele sunt mărunțite și amestecate pe o plită fierbinte cu ajutorul unor spatule metalice.

Preparatul ar fi apărut în anii 1960-1970, în estul Sri Lankăi, ca o soluție ieftină pentru clasele sociale mai sărace. Inițial, era realizat din resturi de roti rămase nevândute, care erau reutilizate și combinate cu diverse ingrediente accesibile. Astăzi, kottu roti a devenit extrem de popular și este servit în numeroase variante, cu pui, vită, pește sau doar legume.

La Timișoara, mâncare s-a servit în urma unei donații de minim 35 de lei.

Distracție la Muzeul Satului Bănățean

Evenimentul a inclus și muzică specifică, DJ-i din Sri Lanka, ateliere și concursuri pentru copii și adulți, transformând ziua într-o adevărată celebrare a identității culturale.

Potrivit datelor oficiale, în Timișoara trăiesc aproape o mie de srilankezi, fiind a doua cea mai mare comunitate de migranți non-europeni din oraș, după cea din Nepal. Cei mai mulți sunt integrați în piața muncii, activează în HoReCa, livrări sau industrie și participă la cursuri de limba română.