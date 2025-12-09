Preşedintele Donald Trump a anunţat luni un pachet de 12 miliarde de dolari pentru sprijinirea fermierilor americani, transmite DPA, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Într-un discurs susţinut la Casa Albă, el a spus că fermierii l-au votat şi sunt coloana vertebrală a ţării. “12 miliarde de dolari sunt o mulţime de bani”, a subliniat Trump.

Secretarul american al Agriculturii, Brooke Rollins, a anunţat că banii vor fi plătiţi fermierilor până la finalul lunii februarie. 11 miliarde de dolari sunt alocaţi pentru sprijinirea fermierilor care cultivă porumb, soia boabe, grâu, orez şi bumbac, iar restul de un miliard de dolari către alţi fermieri, a precizat Brooke Rollins.

Ajutorul, după majorarea costurilor de producție

Oficialul a descris pachetul ca ajutor pentru fermierii care au avut de suferit în timpul administraţiei precedente, în urma costurilor ridicate şi a programelor de susţinere a diversităţii, egalităţii şi incluziunii.

Portalul online Politico a menţionat că anunţul vine după câteva luni de promisiuni guvernamentale pentru sprijinirea fermierilor americani afectaţi de efectele conflictelor comerciale declanşate de Trump şi de majorarea costurilor de producţie.

Fermierii se confruntă cu probleme deoarece nu reuşesc să vândă întreaga recoltă de soia boabe în China, principalul lor client. Până acum, exporturile în China sunt în declin.

China s-a angajat să achiziţioneze milioane de tone de soia boabe din Statele Unite, anunţa recent secretarul Trezoreriei, Scott Bessent. În următorii trei ani, Beijingul ar urma să cumpere anual 25 milioane de tone de soia boabe din Statele Unite, a adăugat oficialul de la Washington.

Totuşi, postul de televiziune CNBC anunţa luna trecută, citând datele Departamentului american al Agriculturii (USDA), că Beijingul cumpără cantităţi reduse de soia boabe din SUA.

Publicaţia Washington Post a informat că după întâlnirea din octombrie dintre preşedinţii Donald Trump şi Xi Jinping, Beijingul a achiziţionat doar un sfert din cantitatea convenită, dar Guvernul SUA este încrezător că vor creşte exporturile.

Conflictul comercial cu China, cauza pierderilor

Pachetul de 12 miliarde de dolari este cea mai recentă măsură a autorităţilor SUA pentru a atenua temerile cetăţenilor privind creşterea costurilor.

Scăderea cererii chineze i-a costat pe fermierii americani – un segment important de susţinători ai lui Trump – miliarde de dolari sub formă de vânzări pierdute.

În 2024, SUA au exportat aproape 27 de milioane de tone de soia boabe în China.

În perioada ianuarie – septembrie 2025, China a importat 63,7 milioane tone din Brazilia, o creştere anuală de 2,4%, şi 2,9 milioane tone din Argentina, un avans anual de 31,8%.

China este cel mai mare cumpărător mondial de seminţe oleaginoase.