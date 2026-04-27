Tanczos Barna: Plata subvențiilor pentru fermieri și PNRR, „prioritate zero” la Ministerul Agriculturii

27 apr. 2026, Agribusiness
Tanczos Barna: Plata subvențiilor pentru fermieri și PNRR, „prioritate zero” la Ministerul Agriculturii
Galerie Foto 5
Foto: Facebook Tanczos Barna

Ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tánczos Barna, a anunțat că adoptarea rapidă a actelor normative necesare plății subvențiilor aferente anului 2026 reprezintă principala urgență a mandatului său. În paralel, oficialul a indicat accelerarea îndeplinirii obligațiilor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență drept un obiectiv imediat.

„Am început activitatea la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. După încheierea procesului de predare-primire din această dimineață, am avut imediat primele discuții de lucru cu secretarul de stat UDMR, Zoltan Mihaly, și cu secretarul general al ministerului. Am inventariat cele mai urgente decizii necesare pentru perioada următoare. Prioritatea zero este adoptarea cât mai rapidă a actelor normative necesare pentru plata subvențiilor pe anul 2026 destinate fermierilor și accelerarea îndeplinirii obligațiilor din PNRR”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Declarațiile vin în contextul în care fostul ministru al Agriculturii, Florin Barbu, a precizat recent, într-o conferință de bilanț, că peste 20 de acte normative cu impact financiar trebuie aprobate în următoarele două săptămâni. Acestea vizează scheme de sprijin direct pentru fermieri și procesatori și sunt deja incluse în bugetul ministerului pentru 2026.

Adoptarea acestor măsuri este esențială pentru asigurarea fluxului de plăți către sectorul agricol, într-un moment în care fermierii depind de sprijinul public pentru a acoperi costurile de producție și pentru a-și menține activitatea. În același timp, respectarea jaloanelor din PNRR rămâne o condiție pentru accesarea fondurilor europene alocate României.

