Doar şase producători agricoli din sectorul pomicol tulcean au depus cereri la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA) pentru a primi sprijin financiar de urgenţă, în baza actelor normative europene şi româneşti în vigoare, după îngheţul târziu din primăvara anului trecut, transmite Agerpres.

Directorul executiv al APIA Tulcea, Florin Stăneaţă, a declarat marţi, în timpul şedinţei Colegiului prefectural organizat de Prefectura judeţului, că sprijinul financiar de urgenţă este de maximum 10.180,6 lei pe hectar, reprezentând echivalentul sumei de 2.000 de euro pe hectar, în funcţie de gradul de afectare a speciilor.

„La nivelul judeţului, s-au depus şase cereri care urmează să fie autorizate, în funcţie de gradul de calamitate”, a menţionat directorul executiv al APIA Tulcea, Florin Stăneaţă. Potrivit sursei citate, sprijinul financiar de urgenţă se acordă în baza hotărârii de Guvern nr. 66/5 februarie 2026 adoptată în baza regulamentelor europene în domeniu