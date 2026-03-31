31 mart. 2026, Articole / Reportaje
Sprijin financiar de urgență, cerut la Tulcea doar de 6 pomicultori afectați de îngheţul târziu din primăvara anului trecut / Despagubiri de până la 2.000 de euro pe hectar
Foto: g4Food

Doar şase producători agricoli din sectorul pomicol tulcean au depus cereri la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA) pentru a primi sprijin financiar de urgenţă, în baza actelor normative europene şi româneşti în vigoare, după îngheţul târziu din primăvara anului trecut, transmite Agerpres.

Directorul executiv al APIA Tulcea, Florin Stăneaţă, a declarat marţi, în timpul şedinţei Colegiului prefectural organizat de Prefectura judeţului, că sprijinul financiar de urgenţă este de maximum 10.180,6 lei pe hectar, reprezentând echivalentul sumei de 2.000 de euro pe hectar, în funcţie de gradul de afectare a speciilor.

„La nivelul judeţului, s-au depus şase cereri care urmează să fie autorizate, în funcţie de gradul de calamitate”, a menţionat directorul executiv al APIA Tulcea, Florin Stăneaţă. Potrivit sursei citate, sprijinul financiar de urgenţă se acordă în baza hotărârii de Guvern nr. 66/5 februarie 2026 adoptată în baza regulamentelor europene în domeniu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

