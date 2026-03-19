Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) atrage atenţia fermierilor cu privire la interzicerea arderii miriştilor şi a vegetaţiei pajiştilor permanente, ca urmare a apariţiei la nivel naţional a unor incendii de vegetaţie uscată. APIA precizează, într-un comunicat că toţi beneficiarii de sprijin financiar din partea Agenţiei, acordat sub formă de plăţi directe şi a unor intervenţii pentru dezvoltare rurală, au obligaţia respectării interdicţiei de a incendia miriştile, cu excepţia cazurilor justificate din motive fitosanitare, precum şi a interdicţiei de a incendia vegetaţia pajiştilor permanente, transmite Agerpres.

Totodată, fermierii care primesc sprijin prin intervenţiile din Planul Naţional Strategic PS 2023-2027 trebuie să respecte normele privind condiţionalitatea pe întreaga exploataţie agricolă şi pe tot parcursul anului de cerere.

Prin respectarea celor două norme de condiţionalitate, respectiv GAEC 3 şi GAEC 10, fermierii contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) provenite din agricultură şi menţinerea nivelului de materie organică din sol, prin interdicţia arderii miriştilor, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale existente pe terenurile arabile precum şi a vegetaţiei pajiştilor permanente.

Reguli pentru toți

Standardul GAEC 3 trebuie respectat de către toţi fermierii care au la dispoziţie terenuri arabile. Fermierii care utilizează terenuri arabile nu trebuie să ardă miriştile şi/sau resturile vegetale rezultate după recoltarea culturilor (paie de cereale păioase, vreji de plante proteice sau de cartof, coceni de porumb, tulpini de floarea-soarelui, rapiţă ş.a.).

Standardul GAEC 10 se aplică pe toate pajiştile permanente de pe teritoriul naţional.

Vegetaţia pajiştilor permanente include vegetaţia uscată existentă pe păşuni şi fâneţe, miriştea şi resturile vegetale rămase în urma păşunatului sau după recoltarea fânului, precum şi vegetaţia invazivă sau vegetaţia dăunătoare covorului ierbos pe pajiştile permanente.

Obiectivul principal al standardelor GAEC 3 şi GAEC 10 îl reprezintă menţinerea nivelului de materie organică din sol.

Pentru a întări măsurile de verificare a respectării standardelor GAEC 3 şi GAEC 10 de către fermieri, APIA a încheiat cu Garda Naţională de Mediu (GNM) şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) un Protocol de colaborare privind acţiunile de monitorizare a modului de respectare de către fermieri a normelor privind condiţionalitatea referitoare la interdicţia de a arde miriştile, vegetaţia uscată, resturile vegetale existente pe terenurile arabile, a vegetaţiei pajiştilor permanente precum şi interdicţia arderii miriştilor, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale existente pe terenurile arabile şi a vegetaţiei pajiştilor permanente situate în siturile Natura 2000, în baza căruia părţile se angajează să colaboreze pentru creşterea eficienţei acţiunilor de control.

Campanii de informare

Conform protocolului de colaborare, APIA împreună cu GNM şi IGSU elaborează materiale informative (afişe, pliante, postere, comunicate de presă etc.) cu privire la interdicţia arderii miriştilor şi vegetaţiei uscate pe terenurile arabile şi de pe pajiştile permanente, şi le transmit către structurile judeţene din subordine, în vederea diseminării către populaţie, în cadrul campaniilor de informare publică.

În cazul în care se constată că o anumită parcelă din cadrul exploataţiei a fost arsă, iar arderea se datorează unor cauze necunoscute, pentru a nu fi sancţionaţi, fermierii pot prezenta în cel mai scurt timp la Centrul judeţean/local al APIA la care au depus cererea, copia Procesului verbal de intervenţie întocmit de către Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă sau copia după sesizarea (plângerea) depusă la secţia de Poliţie pe raza căreia s-a produs arderea, iar după finalizarea cercetărilor trebuie să prezinte şi copia documentului de soluţionare a sesizării făcute.

Neprezentarea acestor documente determină aplicarea de penalităţi. Documentele trebuie să fie întocmite înaintea efectuării controlului şi să fie valabile la data efectuării controlului, mai arată APIA.