Souvlaki, preparatul emblematic al bucătăriei grecești, poate fi gătit acasă fără grătar, direct în air fryer. Metoda reduce timpul de preparare și asigură o rumenire uniformă, cu mai puțin ulei. Rezultatul este o carne fragedă la interior, ușor crocantă la exterior, potrivită pentru a fi servită în lipie, cu salată și sos de iaurt.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Ce este souvlaki

Souvlaki înseamnă, în esență, bucăți de carne marinate, înșirate pe frigărui și gătite la foc iute. În Grecia, se pregătește de obicei pe grătar, din carne de porc sau pui, și se servește cu lipie, roșii, ceapă și tzatziki. Adaptarea la air fryer păstrează aromele clasice, dar simplifică procesul.

Rețetă de souvlaki la air fryer

Ingrediente, pentru 4 porții

800 g piept sau pulpă de pui dezosată, ori ceafă de porc

3 linguri ulei de măsline

zeama de la o lămâie

3 căței de usturoi pisați

1 linguriță oregano uscat

1 linguriță cimbru

sare și piper, după gust

bețe de frigărui, din lemn sau metal

Mod de preparare

Carnea se taie în cuburi potrivite, de aproximativ 3 centimetri. Se amestecă uleiul de măsline, zeama de lămâie, usturoiul, oregano, cimbru, sare și piper. Bucățile de carne se pun în marinadă și se lasă la frigider cel puțin 30 de minute, ideal 2 ore. Dacă se folosesc bețe din lemn, acestea se țin în apă 20 de minute înainte de utilizare. Carnea se înfige pe frigărui, fără a înghesui bucățile. Air fryerul se preîncălzește la 190 de grade Celsius. Frigăruile se așază în coș, într-un singur strat, și se gătesc 12-15 minute, întorcându-le la jumătatea timpului. Carnea trebuie să fie bine pătrunsă și rumenită la exterior.

Timpul poate varia în funcție de tipul aparatului și de grosimea bucăților de carne. Pentru porc, se poate adăuga 2–3 minute suplimentare.

Cum se servește

Souvlaki se poate pune în lipie caldă, alături de roșii, ceapă roșie și sos tzatziki, preparat din iaurt grecesc, castravete ras, usturoi și mărar. Poate fi servit și cu cartofi copți în air fryer sau cu o salată simplă de varză.

Metoda la air fryer permite pregătirea rapidă a unui preparat tradițional, fără fum și fără grătar, cu un control mai bun al temperaturii și al cantității de grăsime folosite.