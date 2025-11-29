Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, susţine că nu va fi introdusă nicio taxă pe sere sau solarii, punctând că această iniţiativă, “strecurată pe furiş în lege“, e în afara deciziei politice agreate de partidele care susţin Guvernul, transmite Agerpres.

“Nu va fi nicio taxă pe sere sau solarii! Resping categoric astfel de abordări fiscale care transformă efortul legitim de a echilibra finanţele ţării într-o hăituială a românilor şi într-o goană de a pune taxe pe tot ce mişcă în ţara asta! Nu a fost nicio discuţie în Coaliţie cu privire la impozitarea serelor şi solariilor! Prin urmare, această taxă, strecurată pe furiş în lege, este în afara deciziei politice agreate de partidele care susţin Guvernul”, a scris Grindeanu, sâmbătă, pe Facebook.

Acesta a precizat că va solicita partenerilor din Coaliţie să se revină la forma anterioară a legii, astfel încât serele, solariile şi alte asemenea anexe gospodăreşti să fie scutite de impozit.

“Este inacceptabil pentru PSD ca ministerele care trebuie să transpună în lege deciziile Coaliţiei să adauge, de la ele putere, astfel de aberaţii, care nu fac decât să-i irite pe români, fără a rezolva nimic în plan bugetar! Astfel de abordări trebuie să înceteze!”, a adăugat Sorin Grindeanu.

Noile măsuri de redresare fiscală lovesc și în agricultori. Serele, silozurile și alte spații vor fi impozitate de la 1 ianuarie