Al doilea pachet de măsuri pentru redresarea fiscală, adoptat de Parlament, lovește numeroși agricultori. De la 1 ianuarie 2026, o mare parte a fermierilor va trebui să plătească noi impozite.

Majoritatea fermierilor vor avea de plătit noi impozite

Conform celui de-al doilea pachet de măsuri pentru redresarea fiscală, o mare parte a fermierilor va avea de suportat un noi impozite.

Baza de calcul a impozitului pe terenurile agricole extravilane a fost modificată. În consecință, sumele de plată vor crește cu un procent de aproximativ 135%.

Dar, pe lângă aceasta, Articolul 26 din legea privind modificarea Codului de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015), anulează unele scutiri de impozite. Ca urmare, în cazul clădirilor care sunt utilizate ca sere, solare, răsadnițe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri și/sau pătule pentru depozitarea și conservarea cerealelor, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru alte activități economice, impozitul se reduce cu 50%, cu respectarea legislației în materia ajutorului de stat.

Până acum, aceste spații erau cu totul scutite de impozite locale.

Această veste vine în contextul în care, oricum, de la 1 ianuarie 2026, taxele locale vor fi majorate semnificativ.

În ultimii ani, numeroși fermieri și-au construit spații de depozitare – silozuri, magazii sau pătule – pentru păstrarea cerealelor. În acest fel au încercat să facă față volatilității pieței.

Totodată, programele inițiate prin MADR și APIA de stimulare a producției de tomate, apoi și alte legume, în spații protejate, a avut ca efect o creștere a suprafeței solariilor și serelor.

Redresarea fiscală privește doar depozitarea cerealelor?

Prin aceste acțiuni, fermierii sperau la obținerea unui plus de venituri. Acum, însă, speranțele lor se spulberă. Ei vor fi obligați să scoată din buzunar sume destul de însemnate pentru plata noilor impozite.

Ca o primă consecință, previzibilă, va fi creșterea prețurilor la produsele agricole autohtone, fie ele legume sau cereale. Ca urmare, este de așteptat ca cererea pentru acestea să scadă, iar importurile să crească. Nici produsele de origine animală nu vor face excepție, atâta timp cât și silozurile pentru furaje sunt impozitate.

Ce nu lămurește exact noua lege, este dacă și spațiile de depozitare pentru legume și fructe vor fi supuse impozitării. Textul adoptat în lege vorbește, în mod explicit, despre „silozuri pentru furaje, silozuri și/sau pătule pentru depozitarea și conservarea cerealelor”. Așadar, la o primă lectură putem spera că măcar spațiile de păstrare a legumelor și fructelor vor scăpa de noile taxe. Totuși, acest lucru rămâne de văzut. Noua lege dă o mare autonomie autorităților locale în a stabili ce clădiri sunt scutite sau nu de impozite.