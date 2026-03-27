Românii au demonstrat din nou forța solidarității, donând 966 de tone de alimente în cadrul celei de-a 14-a ediții a Colectei Naționale de Alimente. Campania, organizată de Federația Băncilor pentru Alimente din România, s-a desfășurat între 20 și 22 martie și va sprijini aproximativ 173.000 de persoane vulnerabile din întreaga țară.

Potrivit organizatorilor, donațiile se vor transforma în 1.931.336 de porții de hrană, oferind un sprijin esențial pentru vârstnici singuri, copii din centre de plasament, mame aflate în situații dificile și familii pentru care hrana zilnică reprezintă o provocare.

„Ediția de primăvară a demonstrat încă o dată cât de puternică este comunitatea atunci când alege să se implice împreună”, se arată în comunicatul FBAR. Sub sloganul „Împreună hrănim speranța”, campania a transformat gestul simplu al cumpărăturilor într-un ajutor concret pentru cei aflați în nevoie, chiar înaintea Sărbătorilor Pascale.

Mobilizarea a fost una de amploare. În total, 14.700 de voluntari s-au implicat în campanie, de la elevi și studenți până la pensionari și angajați din companii. Aceștia au contribuit la colectarea, sortarea și distribuirea alimentelor, oferind nu doar ajutor logistic, ci și sprijin moral.

De asemenea, 575 de organizații neguvernamentale au participat la distribuirea donațiilor, asigurându-se că alimentele ajung rapid la cei care au cea mai mare nevoie. Campania a beneficiat și de o acoperire națională extinsă, desfășurându-se în 1.154 de magazine din întreaga țară.

Campania continuă

Printre partenerii principali s-au numărat Lidl România, PENNY România, Auchan România, Kaufland România și Profi, care au susținut logistic și financiar desfășurarea campaniei.

„Cele 966 de tone de alimente nu reprezintă doar stocuri logistice, ci dovada clară că românii aleg să nu rămână indiferenți”, a declarat Romuald Bulai. „Am creat un reflex național al solidarității.”

Campania nu se oprește odată cu încheierea colectei din magazine. În depozitele Băncilor pentru Alimente și în centrele ONG-urilor partenere, voluntarii continuă procesul de sortare și distribuire, astfel încât ajutorul să ajungă la beneficiari în perioada premergătoare Paștelui.

Colecta Națională de Alimente este organizată de două ori pe an, înainte de Paște și de Crăciun, fiind inspirată de modelul european al băncilor pentru alimente. De la lansarea din 2019, campania a adunat peste 4.000 de tone de produse donate de români.

La nivel mai larg, rețeaua coordonată de FBAR a colectat, din 2016 până la finalul anului 2025, peste 41.000 de tone de produse, transformate în peste 76 de milioane de porții de hrană pentru 325.000 de persoane vulnerabile.

Într-un context economic dificil, aceste cifre reflectă nu doar nevoia existentă, ci și capacitatea societății de a răspunde prin empatie și implicare. Colecta Națională de Alimente devine astfel nu doar o campanie umanitară, ci un simbol al solidarității care prinde contur în fiecare an.