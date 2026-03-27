Bogdan Chiripuci, Manager Politici și Programe pentru Agricultură, Clubul Fermierilor Români, a cerut susținerea statului pentru redeschiderea combinatului Azo Mureș.

Declarația a fost realizată în cadrul conferinței „România în noul context global. Oportunități și riscuri economice, agricole și comerciale” tema Mercosur:

„Aș merge puțin mai în spate decât ceea ce s-a enunțat de către vorbitorii mei, în perioada 2021-2022, în momentul creșterii prețului la gaze naturale și energie electrică. În mod direct, acest efect s-a concretizat în creșterea prețurilor la îngrășămintele chimice. Discutăm despre închiderea combinatul Azo Mureș. Pe baza demersurilor realizate de către Clubul Fermierul Români, dar probabil și de către alte organizații și de interesul acordat de politicienii români, discutăm acum 3 zile despre o schemă de ajutor de stat care prevede susținerea acestui combinat atât de important pentru refacerea lanțului valoric agroalimentar. Avem nevoie de a ne produce imputurile pe teritoriul României, de a putea genera culturi cu producții optime, nu spun record da, complementar cu realizarea unor investiții în zona de diversificare și procesare”.

G4Food și Economedia au organizat vineri, 20 martie 2026, conferința „România în noul context global. Oportunități și riscuri economice, agricole și comerciale”, un eveniment care a adus în prim-plan schimbările majore din economie, agricultură și comerț și modul în care acestea influențează mediul de business din România.

Conferința a reunit decidenți publici, reprezentanți ai mediului de afaceri, ai asociațiilor profesionale și experți în politici economice. Discuțiile s-au concentrat pe impactul noilor realități globale, inclusiv acordul UE-Mercosur, asupra agriculturii, industriei și exporturilor.