Uneori, te simți flămând chiar dacă nu este încă ora mesei. Poți simți o scădere a energiei, o dorință de ceva sărat sau o dorință intensă de dulce, iar toate acestea te pot face să cedezi tentațiilor nepotrivite. Cu toate acestea, indiferent dacă urmezi o dietă ketogenică sau încerci doar să îți controlezi pofta de mâncare, alegerea gustărilor potrivite poate juca un rol semnificativ în menținerea stării de sațietate și susținerea obiectivelor de pierdere în greutate, notează helthshots.com.

Dieta ketogenică se bazează pe un aport foarte scăzut de carbohidrați, un aport moderat de proteine și un aport ridicat de grăsimi sănătoase. Scopul este de a aduce corpul într-o stare metabolică denumită cetoză, în care organismul arde grăsimi pentru energie în loc de carbohidrați. Cu toate acestea, mesele și gustările trebuie să fie planificate cu atenție pentru a rămâne în limitele macronutrienților specifici dietei keto și pentru a evita creșterea poftei de mâncare.

- articolul continuă mai jos -

Mai jos sunt câteva gustări keto satisfăcătoare, care pot ajuta la arderea grăsimilor, la menținerea cetozelor și la reducerea apetitului:

Nuci și semințe

Nucile și semințele, cum ar fi migdalele, nucile pecan, nucile braziliene, semințele de in și semințele de chia, sunt gustări excelente la dieta keto. Sunt bogate în grăsimi sănătoase, fibre și proteine, ceea ce ajută la sațietate și la reglarea zahărului în sânge.

Câteva nuci sau semințe pot ține foamea la distanță pentru mai mult timp, ducând la un consum mai mic de calorii pe parcursul zilei. Cu toate acestea, este important să le consumi în porții moderate, deoarece sunt energetic dense.

Avocado

Avocado este un superaliment datorită conținutului său ridicat de grăsimi sănătoase, în special grăsimi mononesaturate. De asemenea, este bogat în fibre, ceea ce ajută digestia și prelungește senzația de plenitudine. Poți consuma câteva felii de avocado cu puțină sare și piper, sau âl poși zdrobi i îl amesteci cu puțin suc de lămâie, condimente ș un praf de usturoi. De asemenea, cu oi fiert sau pește este o combinație ideală.

Iaurt grecesc integral și unt de migdale

Iaurtul grecesc integral este o sursă bună de proteine și grăsimi, iar untul de migdale adaugă un plus de grăsimi sănătoase. Această combinație poate ajuta la menținerea stării de sațietate între mese.

Poți adăuga câteva semințe de chia pentru un plus de fibre și textură.

Brânză

Brânza este o gustare clasică în dietele low carb și keto. Este bogată în grăsimi, proteine și are puțini carbohidrați. Tipuri precum cheddar, brie, mozzarella sau gouda sunt potrivite pentru gustări rapide.

Brânza poate fi savurată singură sau combinată cu felii de castravete sau ardei gras pentru un plus de nutrienți fără mulți carbohidrați.

Ouă fierte

Ouăle fierte sunt o gustare excelentă în dieta keto, deoarece sunt sățioase, practice și pline de proteine și grăsimi sănătoase. Ele nu necesită gătire complicată și pot fi consumate oriunde.

Poți condimenta ouăle cu sare, piper sau ierburi aromatice pentru un plus de savoare.

Măsline

Măslinele sunt bogate în grăsimi mononesaturate și antioxidanți. Ele pot fi o gustare excelentă atunci când vrei ceva sărat și satisfăcător, fără carbohidrați semnificativi.

Măslinele pot fi consumate ca atare sau adăugate într-o salată de legume keto.

Chipsuri de parmezan

Chipsurile crocante de parmezan sunt o alternativă bună la chipsurile tradiționale, fiind sărace în carbohidrați, dar pline de grăsimi și proteine. Sunt ușor de preparat: pur și simplu pune parmezan ras pe o tavă și coace până devine crocant.

Unt de arahide fără zahăr

Untul de arahide natural, fără adaos de zahăr sau uleiuri hidrogenate, este o gustare bogată în grăsimi și proteine. Poate fi consumat singur sau în combinatie cu felii de țelină sau castravete.

Smoothie verde cu lapte de migdale

Un smoothie făcut cu lapte de migdale neîndulcit, spanac, avocado și câteva semințe de chia poate fi o gustare nutritivă, cu fibre și grăsimi sănătoase, menținându-te în cetoză și reducând senzația de foame.