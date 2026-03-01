Mulți consumatori cred că fierberea pastelor este o treabă simplă și lipsită de importanță din punctul de vedere al costurilor sau al gustului final. Totuși, experții în gătit și nutriționiștii atrag atenția că un pas esențial este adesea neglijat. Iar aceasta poate influența atât calitatea preparatului, cât și facturile la energie (sau gaz), scrie Heute.

Potrivit unui ghid publicat recent, cea mai frecventă greșeală la fierberea pastelor este adăugarea unei cantități prea mari de apă. Mulți pun o oală plină până la refuz cu apă, sub pretextul că „așa e mai bine pentru paste”. În realitate, acest lucru duce la pierderi inutile de energie. Deoarece se consumă mai mult gaz sau electricitate pentru a aduce o cantitate mare de apă la punctul de fierbere. Experții spun că nu este nevoie de cantități excesive de apă pentru a fierbe eficient pastele. „Pastele nu trebuie înecate în apă, ci doar să aibă suficientă pentru a fi acoperite și a permite o mișcare rezonabilă în timpul fierberii”, explică specialiștii citați de Heute.at.

Cum să fierbi corect pastele și să economisești

Principiul de bază este simplu: folosește doar atâta apă cât este necesar pentru a acoperi pastele și a le permite să fiarbă fără să se lipească de fundul oalei. O regulă practică este să umpli oală astfel încât pastele să stea libere. Dar cu aproximativ 2-3 centimetri de apă deasupra lor. Mai mult, acoperirea oalei cu un capac atunci când aduci apa la fierbere reduce semnificativ timpul necesar și, implicit, consumul de energie. Când apa clocotește, capacul poate fi lăsat pe jumătate sau dat la o parte pentru a preveni revărsarea.

- articolul continuă mai jos -

Mituri despre fierberea pastelor

Un alt mit frecvent este cel potrivit căruia trebuie să adaugi cantități generoase de sare pentru a da gust, ceea ce este parțial adevărat, dar și aici este nevoie de echilibru. Adăugarea unei lingurițe de sare este suficientă pentru a îmbunătăți aroma. Excesul de sare nu îmbunătățește gustul în mod proporțional și poate avea efecte nedorite pentru sănătate.

Alți consumatori cred că trebuie să speli pastele după fierbere pentru a elimina amidonul. Specialiștii subliniază că spălatul pastelor nu este necesar atunci când intenționezi să le servești cu sos. Asta deoarece amidonul rămas pe suprafață ajută la aderența sosului.

Economie de energie fără compromis la gust

Economisirea de energie atunci când gătești nu înseamnă neapărat compromis la calitatea mâncării. Printr-o tehnică simplă, folosind o oală adecvată ca mărime și acoperind vasul în mod corespunzător, poți reduce timpul de fierbere și implicit consumul de gaz sau curent electric. Fierberea pastelor pare un proces banal, dar modul în care o abordăm poate influența atât factura la energie, cât și textura și gustul final al preparatului. Evitarea excesului de apă, utilizarea unui capac și cunoașterea reală a proporțiilor sunt pași simpli care fac diferența.