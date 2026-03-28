Trend viral pe rețelele sociale: „Shot-ul" cu ulei de măsline și lămâie, între beneficii reale și mituri / Specialiștii explică ce efecte și ce riscuri are această combinație

28 mart. 2026, Nutriție
Foto: Dreamstime

Un nou trend de wellness câștigă popularitate pe rețelele sociale, unde tot mai mulți influenceri promovează consumul unui „shot” din ulei de măsline extravirgin și suc de lămâie. Amestecul este prezentat drept un remediu pentru digestie, detoxifiere și chiar pentru o piele mai sănătoasă, însă specialiștii atrag atenția că realitatea este mai nuanțată.

Potrivit unei analize publicate de G4Media, această combinație nu este o invenție nouă, ci face parte dintr-o serie de tendințe alimentare care apar și dispar periodic, alături de alte „shot-uri” populare, precum cele cu oțet de mere sau ghimbir.

Beneficii reale și mitul detoxifierii

Experții spun că o parte dintre beneficii sunt reale, dar provin în principal din uleiul de măsline. Acesta conține grăsimi mononesaturate care contribuie la scăderea colesterolului „rău” și la menținerea sănătății vaselor de sânge. În plus, uleiul de măsline este bogat în polifenoli, antioxidanți care reduc inflamația și protejează celulele.

Sucul de lămâie aduce vitamina C, însă într-o cantitate relativ mică. O lingură oferă doar aproximativ 6% din necesarul zilnic recomandat, ceea ce limitează impactul său asupra sănătății.

Specialiștii subliniază că beneficiile maxime apar atunci când aceste ingrediente sunt consumate în cadrul unei diete echilibrate, nu separat. De exemplu, grăsimile din uleiul de măsline ajută organismul să absoarbă mai bine antioxidanții din legume, iar vitamina C facilitează absorbția fierului.

Unul dintre cele mai promovate efecte ale acestui amestec este detoxifierea organismului. Medicii resping însă această idee. „Nu există dovezi solide că această combinație ‘curăță’ organismul”, arată analiza citată.

Organismul uman are propriile mecanisme de detoxifiere, prin ficat și rinichi, iar un simplu amestec alimentar nu poate înlocui aceste procese.

Posibile efecte negative

Deși pentru unele persoane poate avea efecte ușor benefice asupra digestiei, combinația nu este lipsită de riscuri. Consumul poate provoca reflux gastric sau disconfort abdominal, mai ales din cauza acidității lămâii și a conținutului ridicat de grăsimi. De asemenea, persoanele cu probleme ale vezicii biliare, afecțiuni digestive sau sensibilitate la grăsimi ar trebui să evite acest obicei.

În unele cazuri, uleiul de măsline poate stimula secreția de bilă, ceea ce poate genera dureri sau disconfort.

Mai util în farfurie decât în pahar

Nutriționiștii recomandă ca această combinație să fie integrată în alimentație, de exemplu în salate, unde efectele sunt mai bine valorificate.

Consumat separat, sub formă de „shot”, amestecul pierde o parte din beneficiile nutriționale, deoarece nu contribuie la absorbția altor nutrienți din alimente.

Trendul promovat pe rețelele sociale are la bază ingrediente sănătoase, dar nu reprezintă o soluție miraculoasă. Beneficiile sunt limitate și depind de contextul alimentar general, iar pentru unele persoane pot apărea efecte neplăcute.

 

 

