Un desert simplu, dar potrivit pentru o masă de sărbătoare: clătitele la cuptor cu brânză de vaci. Se pregătesc din ingrediente obișnuite, dar rezultatul este consistent, cremos și ușor de porționat. Brânza rămâne elementul central, mai ales dacă alegi o variantă grunjoasă, cu gust curat, precum cea de la Hochland.

Se servesc imediat ce ies din cuptor sau după ce se lasă să se tempereze, moment în care se taie mai ușor și se porționează cu ușurință. Sunt ideale după o masă copioasă, fără să fie prea grele.

Ingrediente (4–5 porții)

Pentru clătite:

2 ouă

250 ml lapte

120 g făină

1 lingură zahăr

un praf de sare

1 lingură ulei

Pentru umplutură:

2 cutii de Hochland Brânză de Vaci grunjoasă 3.5% grăsime (275g) : 550 g brânză

2 ouă

100–120 g zahăr

1 linguriță extract de vanilie

coajă rasă de lămâie

2 linguri smântână

opțional: stafide

Pentru stratul de deasupra:

200 g smântână

1 ou

1–2 linguri zahăr

Mod de preparare

Se începe cu clătitele. Ingredientele se amestecă până când aluatul devine omogen și fluid. Clătitele se coc subțiri, fără să fie rumenite excesiv, pentru a rămâne elastice.

Umplutura se face prin amestecarea brânzei de vaci cu ouăle, zahărul, vanilia și coaja de lămâie. Textura nu trebuie fină, e important să se păstreze granulația specifică.

Fiecare clătită se umple cu 1–2 linguri de compoziție și se rulează. Se așază într-o tavă unsă ușor cu unt, una lângă alta.

Separat, se bate smântâna cu oul și zahărul. Amestecul se toarnă peste clătite, acoperindu-le uniform.

Tava se introduce în cuptorul preîncălzit la 180°C pentru aproximativ 25–30 de minute, până când suprafața devine ușor aurie și compoziția este legată.

Servire

Clătitele se servesc calde sau ușor răcite. Se potrivesc cu dulceață acrișoară, cum ar fi cea de vișine sau fructe de pădure. Se pot pudra cu zahăr sau lăsa simple, pentru a evidenția gustul brânzei.

Coacerea schimbă textura clasică a clătitelor umplute. Umplutura devine mai fermă, iar stratul de smântână le leagă într-un desert unitar, ușor de porționat. Brânza de vaci grunjoasă își păstrează identitatea și dă consistență, fără să fie nevoie de ingrediente complicate.

Este un preparat potrivit pentru mesele de sărbătoare, dar și pentru zilele în care rămâne brânză în frigider și vrei un desert cald, făcut în casă.