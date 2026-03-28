Rețetele „din trei ingrediente” au ceva suspect de simplu, dar exact asta te face să le încerci. Așa am ajuns la bagels cu iaurt grecesc, fără drojdie și fără timp de așteptare pentru dospit.

În bucătărie aveam un rest de făină neagră, așa că n-am mers pe varianta clasică. Am făcut un mix de făină albă și făină neagră, cât să nu se piardă nimic și să iasă și cu puțin gust mai „serios”.

Ce ingrediente am folosit

500 g făină (mix albă + neagră)

aproximativ 380-400 g iaurt grecesc

1 pliculeț praf de copt

1 ½ linguriță sare

ou și semințe, pentru cine vrea crustă mai „de poză”

Cum i-am preparat (pentru că e mult spus gătit)

Am amestecat ingredientele uscate, apoi am pus iaurtul și am frământat câteva minute.

L-am împărțit și, fără prea multă filozofie, am format 9 inele.

Le-am uns cu ou, am aruncat niște semințe peste ele și le-am băgat în cuptor, la 175 de grade, pentru 25 de minute.

Verdictul

Au ieșit 9 bagels rumeni, cu coajă ușor crocantă și interior moale. Nu sunt identice cu cele clasice, dar nici nu încearcă să fie. Sunt varianta rapidă, de făcut când ai poftă și nu ai chef de dospit.

Singura problemă reală apare la final: trebuie să le lași să se răcească. Asta e partea cu adevărat dificilă.