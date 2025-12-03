Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că serele şi solariile nu vor fi impozitate şi pachetul legislativ care o conţine o astfel de prevedere va fi amendat, iar în legătură cu distrugerile produse de ciori reclamate de fermieri este nevoie de o discuţie cu Ministerul Mediului sau cu prim-ministrul, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană (DAJ) Buzău a organizat miercuri o întâlnire de lucru între fermierii din judeţ şi ministrul Agriculturii. În cadrul evenimentului, au fost purtate discuţii pe tema priorităţilor actuale din domeniul agricol, oportunităţile de finanţare şi soluţiile pentru provocările cu care se confruntă sectorul. Fermierii au pus întrebări în legătură cu prevederile legislative în domeniul, una fiind legată de impozitarea serelor şi solariilor.

O astfel de impozitare nu va exista

“În momentul de faţă de paşte un lucru foarte greu, impozitarea serelor şi solariilor. Avem nevoie de foarte mare ajutor”, a precizat, în cadrul întâlnirii, legumicultorul Claudiu Breazu, din judeţul Buzău.

Ministrul Agriculturii a răspuns că o astfel de impozitare nu va exista, ca urmare a faptului că nu ar răspunde unor cerinţe legale.

“Impozitarea serelor şi solariilor în România nu se poate face pentru că în Codul Fiscal un solar în România pe persoană fizică nu se poate calcula constituţional. Această prevedere care a fost pusă de Ministerul de Finanţe va fi scoasă, este decizie unilaterală a coaliţiei. Elementele pentru a impozita şi realiza o valoare impozabilă a unei clădiri înseamnă ca acea clădire să aibă pereţi şi acoperiş, solariile nu au. 70% din bazinul legumicol din România este pe certificat de producător.

Tot ce înseamnă sere şi solarii pe lângă persoane fizice vor fi scoase, s-a discutat, vor fi scoase, nici nu s-a aprobat acest pachet, este la Curtea Constituţională iar acest pachet va fi amendat pentru că trebuie date norme de aplicare, norme de aplicare care nu pot fi date pe certificat de producător şi persoană juridică şi va fi eliminat printr-o ordonanţă acest subiect. Nu vom impozita sere şi solarii atât timp cât vom fi la guvernare”, a răspuns ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

Dificultățile fermierilor

Totodată, fermierii au adus la cunoştinţa conducerii ministerului Agriculturii câteva dintre dificultăţile cu care se confruntă, una dintre ele făcând referire la păsările care distrug primăvara culturile. În acest context, fermierul i-a solicitat ministrului Agriculturii să ia legătura cu Ministerul Mediului în vederea găsirii unei soluţii.

“Colegii mei fermieri sunt aici, ştiu cu ce probleme ne confruntăm primăvara, după însămânţatul culturilor de floare şi porumb. Ciorile ne-au nenorocit culturile. Dăm cu fel de fel de otrăvuri şi otrava până la urmă intră în corpul nostru. Când vezi un câmp de ciori, când pleacă, pleacă cu producţie cu tot şi îţi lasă câmpul negru, vorbesc foarte serios”, a spus fermierul Ionel Bobocea din localitatea Ruseţu.

Ministrul Agriculturii a precizat că va exista un dialog cu persoanele responsabile, pentru rezolvarea problemei.

“Pe parte de ciori, o să am o discuţie cu doamna ministru al Mediului, asta este o decizie şi la nivel de prim-ministru (…), eu voi insista, dar puteţi insista şi dumneavoastră la domnul prim-ministru că aveţi pârghia legală să vă duceţi”, a subliniat ministrul Florin Barbu.

Fermierii au mai ridicat şi problema animalelor sălbatice care produc pagube în agricultură.