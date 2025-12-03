3.000 de oi și capre au fost ucise în vară de autoritățile sanitar-veterinare, care le-au promis fermierilor despăgubiri. Acestea nu doar că nu au ajuns nici până acum în conturile fermierilor, dar au fost informați că nici nu vor mai ajunge. Iar fiecare a primit câte un alt motiv, conform Mediafax.

Șapte fermieri din Olt amenință cu greva foamei, în fața Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Ei protestează, în acest fel, împotriva faptului că, de peste trei luni, așteaptă să fie despăgubiți după ce autoritățile sanitar-veterinare locale le-au ucis 3.000 de oi și capre din cauza unui focar de variolă, potrivit adevărul.ro.

Cei șapte fermieri din localitățile Tufeni și Crâmpoia au trimis sesizări la mai multe instituții – DNA, ÎCCJ și Curtea Constituțională.

Totul a început în iulie, când un medic veterinar a fost solicitat de o proprietară pentru că mai multe animale dădeau semne de boală.

Diagnosticul de variolă ovină a venit câteva zile mai târziu, când autoritățile sanitar-veterinare locale au decis uciderea a peste 3.000 de oi și capre aparținând celor șapte fermieri.

Caprele le-au fost ucise la aproximativ două săptămâni după oi, chiar dacă acestea nu erau bolnave și erau ținute separat de oi.

Proprietara caprelor, care s-a opus uciderii animalelor, solicitase recoltarea unor probe pentru laborator pentru confirmarea bolii, însă tot ceea ce au făcut autoritățile a fost nu doar să-i ucidă caprele cu ajutorul forțelor de ordine, fără comentarii, fără explicații, fără analize, dar și s-o amendeze.

Fermierii nu și-au obținut nici până acum despăgubirile cu ajutorul cărora sperau să-și refacă fermele.

Mai mult, în octombrie DSVSA Olt le-a comunicat că nu-și vor primi banii și au prezentat argumente pentru fiecare fermier în parte.

În cazul unora dintre fermieri, autoritățile sanitar-veterinare au invocat argumentul diferenței dintre numărul de animale înregistrate în Baza Națională de Date și efectivul de animale de la fermă, iar în cazul proprietarei de capre, acesteau au invocat că s-a opus uciderii caprelor și că, astfel, nu a respectat restricțiile sanitar-veterinare impuse în zonele de restricție.

Fermierii în cazul cărora au fost depistate diferențe între numărul de animale declarat și cele efectiv le-au explicat autorităților că acestea muriseră și că, de altfel, fuseseră îngropate cu știința și sprijinul primăriei, însă argumentele au fost zadarnice.

De notat că, în cazul caprelor ucise abuziv (după cum spune proprietara), diferența dintre numărul de animale din Baza Națională de Date și cele prezente la fermă, era de doar două animale.

Acum, fermierii nu vor decât să-și recupereze banii cu care să-și refacă efectivele de animale.

Fiecare dintre aceștia ar avea de recuperat 100.000 de lei, care i-ar putea ajuta să-și reia activitatea. Pentru aceștia, oieritul este singura activitate din care trăiesc de două generații încoace.

Acum, ei se pregătesc să intre în greva foamei în fața sediului ANSVSA din București.