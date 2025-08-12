Pentru cei care caută soluții minune de slăbit sau pentru cei ce au probleme frecvente cu constipația, ceaiurile sau pastilele pe bază de crușin și senna cred că nu sunt o necunoscută.

Pe eticheta multor ceaiuri „detox”, suplimente pentru „slăbit rapid” sau „curățare intestinală”, găsim des două ingrediente: senna (siminichie) și crușin (coajă de crușin). Pentru un necunoscător, par a fi extracte naturale inofensive. Dar realitatea este mai complexă.

Ce sunt senna și crușin?

✅ Senna (Cassia angustifolia)

Este o plantă originară din India și Africa

Frunzele și păstăile conțin senozide, compuși cu efect laxativ puternic

Se folosește sub formă de ceai, capsule, comprimate sau tincturi

✅ Crușin (Rhamnus frangula)

Este un arbust european, ale cărui coji uscate sunt folosite medicinal

Conține glucofranguline, substanțe care stimulează peristaltismul intestinal

La fel ca senna, acționează ca laxativ iritant

Ce trebuie să reținem este că acești produși acționează iritând colonul și chiar dacă au efectul scontat de fiecare dată, ei nu pot fi utilizați ca însoțitor al dietei noastre zilnice.

Atât senna, cât și crușin:

Stimulează contracțiile intestinului gros (colonului), acele crampe pe care noi le simțim

Inhibă absorbția apei în intestin, astfel crește volumul scaunului

Provoacă eliminarea mai rapidă a conținutului intestinal. Grăbește digestia, cu alte cuvinte, și face ca unele principii nutritive să nu aibă timp să fie absorbite.

Efectul laxativ apare de obicei la 6–12 ore după administrare, motiv pentru care multe persoane le iau seara pentru „curățare de dimineață”.

Cred că ar trebui să facem distincție aici între slăbit și scădere în greutate. Slăbitul se referă la scăderea cantității de grăsime din corp (asta e practic ceea ce ne deranjează, ce ne aduce probleme de sănătate), iar scăderea în greutate înseamnă o cifră care e mai mică decât cea din zilele anterioare de cântărire. Practic, pe noi ne interesează să dăm jos din grăsime și nu din apă stocată în corp sau să facem spălături agresive de colon.

Slăbitul fără să învățăm nimic din cum funcționează corpul nostru, slăbitul fără să schimbăm niciun fel de obicei alimentar sau de stil de viață este un slăbit de durată foarte scurtă și, de obicei, efectul de yo-yo nu întârzie să apară.

Este o iluzie de slăbire și o scurtătură periculoasă pentru sănătate dacă este folosită frecvent.

NU pierzi grăsime corporală. Este posibil ca pielea ta să pară cu mai puțină celulită, dar asta e doar din cauza apei eliminate rapid din corp;

NU îți accelerează metabolismul. Prin simplul fapt că ai câteva scaune și nu unul pe zi sau la câteva zile, nu înseamnă că organismul tău consumă mai multe calorii în stare de repaos, ci că pur și simplu ceva îți irită colonul și acesta reacționează mecanic la această agresiune;

NU detoxifici organismul (ficatul și rinichii fac asta, nu colonul). Mulți avem impresia că dacă un scaun nu se elimină zilnic, acesta ne îngrașă. Adevărul este că principiile nutritive au fost deja absorbite la nivelul intestinului subțire. Faptul că ne simțim balonați nu e același lucru cu îngrășarea, ci este cauzat de fermentația normală de la nivelul colonului.

Utilizarea frecventă (mai mult de 7-10 zile consecutive) sau în doze mari poate duce la:

Dependență de laxative

Intestinul devine leneș și nu mai funcționează fără stimulare externă. Nu este oare mult mai firesc să adăugăm fibre în alimentație, să mâncăm fructe și legume, să avem o rutină de mese zilnică, etc? Dezechilibre electrolitice grave

Eliminarea excesivă de apă și săruri (potasiu, magneziu) poate duce la:

– oboseală cronică

– crampe musculare

– aritmii cardiace

– risc crescut de deshidratare

Sigur că toate acestea venind pe un fond de stres, pe un mâncat dezorganizat (că altfel nu am apela la laxative, nu-i așa?) Iritații și inflamații intestinale

Utilizarea frecventă poate cauza colită sau sindrom de colon iritabil. Scăderea absorbției nutrienților

Tranzitul forțat reduce timpul de absorbție a vitaminelor și mineralelor esențiale. Ne gândim oare și la asta atunci când vrem să slăbim prin „nemâncare”? Dezechilibru în flora intestinală

Laxativele pot modifica flora benefică, afectând imunitatea și digestia pe termen lung.

Senna și crușin pot avea un rol medical punctual, în constipație acută, dar nu ar trebui folosite ca metodă de slăbit sau pentru detoxifiere zilnică. Pe termen lung, îți fac mai mult rău decât bine.