Pentru moment, semnarea tratatului comercial de liber schimb dintre UE și țările Mercosur din America de sud se amână, pe fondul protestului de proporții al femierilor ieri la Bruxelles în fața principalelor sedii ale instituțiilor europene și în contextul opoziției vocale a Franței față de conținutul acordului, flancată mai în surdină și de Italia.

Potrivit agenției italiene Ansa, aseară, pe finalul lucrărilor Consiliului European, reuniunea șefilor de stat și de guvern UE, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a informat pe liderii UE despre decizia de a accepta solicitările Italiei și Franței care presupun, în consecință, amânarea pentru ianuarie a pecetluirii acordului UE-Mercosur. O decizie pentru care s-a deliberat în ultimul moment, dat fiind că semnarea era programată inițial pentru mâine, 20 decembrie, în capitala Braziliei.

Meloni, mișcare supriză de partea lui Macron, în ultima clipă

Răsturnarea de situație are ca principală motivație poziția aparent oscilantă până în ultima clipă a Italiei, care inițial își declarase opoziția față de prevederile acordului, pentru ca apoi, miercuri, să voteze alături de Germania, în contrapoziție cu Franța, în cadrul votului pentru clauzele de salvardare din acord în plenul Parlamentului European.

Totuși, după cum relatează agenția italiană de știri, ieri după-amiază, Executivul italian a înghețat orice posibilă înțelegere pe subiect, într-o convergență inedită cu Emmanuel Macron, cu care guvernul Meloni este de cele mai multe ori în dezacord. Motivația opoziției față de acord este similară cu cea a Franței și ține de necesitatea unor „răspunsuri pentru agricultori” și garanții de reciprocitate în cadrul tratatului.

Și, pentru ca surpriza să fie totală, informația legată de poziția nenegociabilă a Italiei a venit în timpul discuțiilor tensionate pe marginea dosarului activelor rusești înghețate, principalul punct pe ordinea de zi a Consiliului European. Totul, pe fundalul protestelor zgomotoase a celor câteva mii bune de agricultori, însoțiți de tractoare, care au contestat tăierile din viitorul buget comunitar pentru agricultură.

Ce spune președintele Braziliei, care se pregătea să își pună mâine semnătura pe acord

„Surpriza mea a fost să descopăr că Italia, împreună cu Franța, nu voia să semneze acordul”, a recunoscut Luiz Inácio Lula da Silva de cealaltă parte a Atlanticului, vorbind și în numele Argentinei, Paraguayului, Uruguayului și Boliviei. Mai multe media italiene spun că șeful statului brazilian a fost cel care a sunat-o pe Georgia Meloni, șefa guvernului italian.

Totuși, o primă tentativă de dialog a venit printr-o confruntare directă cu Meloni: premierul, a raportat liderul brazilian, „nu este împotrivă, dar este sub presiune din partea lumii agricole și mi-a cerut răbdare: o săptămână, zece zile, cel mult o lună”. Adică timpul necesar, conform calculelor Italiei, pentru a calma spiritele și a încerca inserarea unor clauze mai robuste în textul acordului.

Următoarea fereastră de oportunitate există și este reprezentată de transferul președinției rotative a Mercosur de la Brazilia la Paraguay, pe 20 ianuarie, lăsând încă o lună de marjă. Anterior declarației împăciuitoare de aseară, președintele brazilian Lula amnințase că dacă nu se semnează acum tratatul conform programului inițal, nu se va mai semna niciodată atât timp cât el va continua să rămână președintele Braziliei.