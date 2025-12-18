Sute de tractoare și 10.000 de fermieri din toate cele 27 țări ale UE blochează centrul Bruxelles-ului încă de azi dimineață, într-o acțiune de protest fără precedent.

Este, poate, cel mai mare protest ale fermierilor europeni, din ultimii 30 de ani! Aceștia solicită ca ajutoarele PAC să nu fie reduse și, în plus, protestează față de acordul commercial dintre UE și Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay), pe care Comisia Europeană vrea să-l semneze sâmbăta viitoare.

Protestatarii au început să sosească în capitala Belgiei miercuri seară , iar de joi dimineață au blocat unele dintre intrările rutiere în capitală și au provocat congestie rutieră în mare parte a orașului.

Protestul, la care se așteaptă să participe aproximativ 10.000 de fermieri cu 500 de tractoare, are loc în aceeași zi în care șefii de stat și de guvern ai țărilor UE se întâlnesc la Bruxelles pentru un summit european.

Totodată, a fost convocată și o demonstrație, care va începe oficial la ora 12:00 și va traversa orașul cel puțin până la ora 15:30.

Mercosur nu se află pe ordinea de zi a întâlnirii, dar surse europene au indicat că liderii ar putea discuta acordul de asociere cu Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay, care este programat să fie semnat sâmbătă la Iguazu (Brazilia).

Ursula von der Leyen solicită liderilor UE să dea undă verde acordului comercial cu Mercosur

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat azi, că este „de o importanță enormă” ca liderii UE să dea undă verde acordului comercial cu Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay), care este o piesă esențială în strategia de competitivitate a UE.

„Trebuie să ne eliberăm de dependențele noastre excesive (…). Acest lucru este posibil doar cu o rețea de acorduri de liber schimb, iar Mercosur joacă un rol central; este, potențial, o piață de 700 de milioane de consumatori, țări cu viziuni similare care doresc să facă comerț împreună”, a declarat Von der Leyen la sosirea sa la summitul care are loc astăzi la Bruxelles, potrivit efeagro.com

UE a convenit ieri asupra anumitor măsuri de siguranță pentru a liniști fermierii, care au blocat centrul Bruxelles-ului cu sute de tractoare și pentru a depăși reticența unor țări precum Franța și Italia.