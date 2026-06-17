Parlamentul European a făcut un pas istoric miercuri, aprobând un nou set de norme menit să faciliteze accesul la plante obținute prin Noile Tehnici Genomice (NTG). Schimbarea legislativă va permite fermierilor să cultive plante mult mai rezistente la dăunători și la fenomenele climatice extreme (secetă, îngheț), asigurând recolte mai bogate și o reducere drastică a utilizării pesticidelor chimice, scrie Agerpres.
Noua reglementare marchează o schimbare fundamentală de paradigmă: plantele vor fi evaluate și controlate în funcție de caracteristicile lor genetice finale, și nu pe baza tehnologiei prin care au fost obținute.
Pentru a asigura un control riguros, noile norme împart plantele modificate prin NTG în două categorii distincte, fiecare având obligații juridice diferite:
Include plantele care prezintă un număr și un tip limitat de modificări, modificări care s-ar fi putut produce și în mod natural sau prin tehnici tradiționale de încrucișare.
Regim juridic: Odată validat statutul, vor fi tratate exact ca plantele convenționale.
Excepție importantă: La cererea expresă a Parlamentului, plantele modificate pentru a rezista la erbicide sau pentru a produce singure substanțe insecticide nu pot face parte din această categorie.
Include plantele cu modificări genetice mult mai complexe sau extinse.
Regim juridic: Rămân sub incidența normelor foarte stricte privind Organismele Modificate Genetic (OMG) aflate deja în vigoare în UE. Ele necesită o analiză amănunțită a riscurilor și o autorizație specială de comercializare.
„Este o victorie istorică pentru fermierii europeni și pentru viitorul Europei. Aprobând utilizarea NTG-urilor, am ales inovația, competitivitatea și siguranța alimentară. Fermierii europeni cer de multă vreme acces la aceste soluții moderne […], pentru a-i ajuta să dezvolte recolte mai reziliente și mai puțin dependente de pesticide”, a declarat raportoarea Jessica Polfjärd (PPE, Suedia).
Măsurile se aplică atât culturilor din interiorul UE, cât și produselor importate. În afara Uniunii, o serie de produse NTG sunt deja într-un stadiu avansat sau pe piață, cum ar fi grâul cu conținut scăzut de gluten, cartofii imuni la agenți patogeni și porumbul tolerant la secetă.
Pentru a proteja dreptul consumatorilor și al fermierilor de a alege, UE impune reguli stricte de transparență:
Pentru NTG-1: Soiurile vor fi înscrise într-o bază de date publică a UE, iar sacii cu semințe vor purta obligatoriu eticheta „NTG-1”.
Pentru NTG-2: Trasabilitatea și etichetarea completă rămân obligatorii. Mai mult, statele membre au dreptul de a restricționa sau interzice cultivarea lor pe teritoriul național.
Noua legislație introduce bariere clare pentru a proteja anumite sectoare și pentru a evita monopolul marilor corporații de semințe:
Agricultura ecologică (bio): Utilizarea plantelor NTG rămâne strict interzisă. Totuși, prezența accidentală sau inevitabilă din punct de vedere tehnic a urmelor de NTG-1 în culturile bio nu va fi considerată o încălcare a regulilor.
Regimul brevetelor: NTG-urile vor putea fi brevetate, însă nu se vor acorda brevete pentru trăsături sau secvențe genetice care apar deja în natură.
Drepturile fermierilor: Eurodeputații au introdus clauze de siguranță pentru a garanta prețuri accesibile și pentru a asigura că fermierii își păstrează dreptul tradițional de a păstra și replanta semințele din propria recoltă.
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