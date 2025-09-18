Semințele de chia pot provoca alergii, constipație și iritații ale pielii? Dacă ai diabet, hipertensiune sau probleme cu tiroida, cere sfatul unui medic înainte de a folosi semințe de chia

Deși benefice, este important să fii conștient de posibilele efecte secundare și să consulți întotdeauna un medic înainte de a consuma semințe de chia, mai ales dacă ai alergii, urmezi un tratament medicamentos sau ai afecțiuni medicale preexistente, potrivit healthshots.com.

Semințele de chia, deși oferă numeroase beneficii pentru sănătate și piele, nu sunt potrivite pentru toată lumea și trebuie consumate cu precauție.

Este esențial să fii atent la posibilele reacții alergice sau probleme digestive care pot apărea în urma consumului. De asemenea, dacă urmezi un tratament medicamentos sau ai deja probleme de sănătate, este recomandat să ceri sfatul unui medic înainte de a include semințele de chia în dieta ta.

Semințele de chia pot provoca alergii?

Da. Dacă știi că ai o alergie la semințele de chia, este important să le eviți complet, atât intern (prin consum), cât și extern (aplicare pe piele).

Reacțiile alergice pot varia și pot include:

iritații ale pielii,

roșeață,

sensibilitate crescută.

Acestea sunt semne clare că trebuie să întrerupi utilizarea. Conform Colegiului American de Alergii, Astm și Imunologie, este esențial să îți prioritizezi siguranța dacă bănuiești că ai o alergie.

Consumul excesiv de semințe de chia poate genera constipație?

Da, la unele persoane, consumul în cantități mari poate duce la constipație. Motivul: semințele de chia absorb foarte multă apă, inclusiv din tractul digestiv, ceea ce poate duce la formarea unor scaune dure.

Soluția: „Pentru a preveni acest efect, este important să le înmoi în apă peste noapte înainte de a le consuma. Astfel, ele se vor umfla și vor căpăta o textură gelatinoasă, care ajută la o digestie mai ușoară”, explică nutriționista Pooja Kedia.

Ar trebui să consult un medic înainte de a consuma semințe de chia?

Da, este chiar recomandat să consulți un medic înainte de a consuma semințe de chia, mai ales dacă:

urmezi un tratament medicamentos (ex: anticoagulante),

ai probleme de sănătate precum: afecțiuni tiroidiene, diabet, hipertensiune.

Medicul îți poate oferi sfaturi personalizate în funcție de starea ta de sănătate, potrivit Biomedical Reports.

Ce faci dacă semințele de chia îți irită pielea la aplicare?

Dacă folosești semințele de chia în produse cosmetice sau în măști, este important să monitorizezi reacția pielii. Dacă apar:

iritații,

roșeață,

sensibilitate crescută,

întrerupe imediat utilizarea.

Aceste reacții arată că pielea ta nu tolerează produsul, chiar dacă este natural.