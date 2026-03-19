Katarzyna Kiwerska, fosta șefă a unui magazin Dino din Sochaczew, Polonia, a fost concediată la câteva săptămâni după ce a făcut publică problema temperaturilor foarte scăzute din unitate. Potrivit publicației Fakt, femeia susține că în unele încăperi termometrele indicau doar 6 grade Celsius, iar angajații trebuiau să așeze marfă și să lucreze cu clienții în condiții pe care ea le consideră periculoase pentru sănătate. Cazul a devenit cunoscut la nivel național după o intervenție parlamentară făcută pe 4 februarie de deputatul Adrian Zandberg, care a mers în magazin și a reclamat public condițiile de muncă, afirmând că angajații își desfășurau activitatea în temperaturi de câteva grade, contrar legislației poloneze.

Katarzyna Kiwerska spune că se aștepta la decizia companiei. „Nu sunt surprinsă. Mă așteptam la o astfel de mișcare a firmei”, afirmă ea, explicând că simțea de mai multă vreme că nu mai este dorită în companie. Potrivit relatării sale, concedierea i-a fost înmânată vineri, 13 martie, în timpul programului de lucru, iar în aceeași zi a fost obligată să predea cheile și să părăsească magazinul. În documentul de concediere, motivul invocat a fost „încălcarea gravă a obligațiilor”. Fosta șefă de magazin spune însă că formularea este atât de generală încât poate acoperi aproape orice și subliniază că în notificare nu apare nicio referire directă la intervenția parlamentară sau la problema temperaturilor din magazin. În opinia ei, concedierea are totuși legătură cu faptul că a făcut publice aceste nereguli.

A acționat corect

Kiwerska afirmă că a acționat în baza Codului muncii și că, în calitate de manager de magazin, avea obligația să reacționeze atunci când condițiile de muncă deveneau periculoase. Ea susține că temperaturi de aproximativ 2 grade Celsius nu pot fi considerate acceptabile pentru desfășurarea activității și adaugă că procedurile interne ale companiei nu pot avea prioritate în fața legii muncii.

Fosta angajată spune că va contesta decizia în instanță. Ea a declarat că procesul este sigur și că le-a transmis deja celor care i-au înmânat concedierea că se vor revedea în tribunal. În același timp, afirmă că nu își mai vede viitorul în cadrul companiei și că, chiar dacă ar exista o decizie de reîncadrare, ar prefera să ceară despăgubiri.

Cazul capătă și o dimensiune sindicală. Potrivit OPZZ Konfederacja Pracy, Katarzyna Kiwerska era o avertizoare de integritate care a semnalat nereguli la locul de muncă și, în același timp, activistă sindicală aflată sub protecție. Sindicaliștii susțin că, într-o asemenea situație, concedierea ar fi trebuit precedată de consultarea organizației sindicale și avertizează asupra unei posibile încălcări a normelor privind protecția avertizorilor și a reprezentanților sindicali.

Nu e un caz singular

Acesta nu este singurul caz recent de acest fel din rețeaua Dino. Cu doar câteva săptămâni înainte, o altă angajată ar fi fost concediată disciplinar după ce a publicat pe rețelele sociale o fotografie cu așa-numita masă regenerativă oferită salariaților. Potrivit informațiilor, concedierea șefei de magazin a venit la o zi după ce compania aflase că aceasta urma să participe, în calitate de reprezentantă a angajaților, la medieri cu conducerea Dino. Aceste discuții erau programate pentru 18 martie 2026. Kiwerska spune că, în ciuda concedierii, rămâne membră de sindicat și intenționează să participe la medieri.

În conflictul colectiv cu rețeaua Dino, sindicatul solicită creșteri reale de salarii, mai mulți angajați în magazine și introducerea unui fond social pentru salariați. Reprezentanții sindicali spun că în cadrul medierilor urmează să prezinte sute de sesizări venite de la angajați din toată Polonia cu privire la condițiile de muncă din magazinele rețelei.

Publicația Fakt precizează că a trimis întrebări biroului de presă al Dino în legătură cu această concediere, dar până la momentul publicării articolului nu primise un răspuns.